HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik tahliye oldu

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, 4 Kasım'da tutuklanmasının ardından bugünkü ilk duruşmada serbest bırakıldı.

İlk açıklama: Tek başıma bırakılmamı nın bir anlamı yok

Leyla Birlik, cezaevi önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Dışarıda olmak gerçekten iyi bir adım. Başından beri söylediğimiz gibi hukuksuz bir süreçti. Tahliye ile sonuçlanması gerekiyordu. Ama çıkarken keyif alarak çıkmadım. İçerde milletvekili olan arkadaşlarımı bıraktım. Şu anda fikirlerinden dolayı ya da hükümeti eleştirdiği için binlerce insan tutuklu. Gerçekten cezaevi koşulları, İçişleri Bakanlığı, Adalet bakanlığının söylediği sözler üzerinden söylüyorum, gerçekten kötü durumda. Hak ihlalleri yaşanıyor. Bizzat kendimiz yaşadık. Binlerce insan da bunu cezaevinde yaşıyor. Serbest bırakılmam umuyorum Türkiye'de tekrar demokratik ve barışçıl ortamın tekrar gelmesini sağlar.

"Bir umut doğdu. Benim tek başıma çıkmamın bir anlamı yok. Şu anda tutulan parlamenter arkadaşlarımızı düşündüğümüz zaman durumun bu şekilde olmaması gerektiğini söylüyoruz. İçeride infaz koruma memurları bana geçmiş olsun derken belki Türkiye'nin tekrar barış sürecine döneceği umudu taşıyorlardı. Bu yüzden umutluydular. Umudumuz OHAL ve Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) tutuklanan arkadaşlarımızın serbest bırakılmasıdır."

37 yıla kadar hapis isteniyor

Birlik 'terör örgütüne üye olma', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak', 'hakaret' ve 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme ve yönetmekle' suçlanıyordu.

Hakkında 37 yıla kadar hapis cezası talep edilen ve Silivri Cezaevi'nde bulunan Birlik, bugün Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'n görülen duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Leyla Birlik'in bugün Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi.

Birlik'in tahliyesinin ardından HDP'nin cezaevindeki milletvekili sayısı 12'den 11'e inecek.

HDP'nin milletvekillerinin yanısıra çok sayıda üyesi de cezaevinde. Bunlar arasında HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk gibi üst düzey yöneticilier de var.

Gözaltındaki eşi de serbest

Leyla Birlik'in eşi Mehmet Birlik ise dün Şırnak girişindeki polis arama noktasında gözaltına alınmıştı. Mehmet Birlik de ilerleyen saatlerde serbest bırakıldı.

HDP'den açıklama

HDP, şu açıklamayı yaptı:

"Hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutulan Şırnak Milletvekilimiz Leyla Birlik, Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın ardından serbest bırakılmıştır.

"Birlik'i Silivri Cezaevi önünde İstanbul Milletvekilimiz Pervin Buldan, Muş Milletvekilimiz Burcu Çelik Özkan, PM Üyemiz Rukiye Demir, il örgütü üye ve yöneticilerimiz karşılamıştır."