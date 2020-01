HDP Siirt Milletvekili Besime Konca tekrar gözaltına alındı!

Batman’da çıkarıldığı hakimlikçe, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan HDP Siirt Milletvekili Besime Konca, Diyarbakır adliyesinde yeniden gözaltına alındı.

Konca, savcının itirazı üzerine Diyarbakır'da gözaltına alındı.

HDP tarafından gözaltıya ilişkin olarak şu açıklama yapıldı:

"Bugün mahkemeden serbest bırakılan Siirt Milletvekilimiz, Kadın Meclisi Sözcümüz Sayın Besime Konca, savcı itirazı üzerine Diyarbakır'da tekrar gözaltına alınmıştır."

HDP Grup Başkanvekili Çağlar Demirel ile beraber gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Konca, dövüldüğünü ve zorla kelepçelendiğini söylemişti. Konca, "Diyarbakır'dan buraya getirilene kadar her türlü tehdit ve işkence ile karşı kaşıya kaldım" demişti.

Konca, gözlatı sürecini şu sözlerle anlatmıştı:

"Örgüt üyeliği veya örgüt propagandası, özgürlük, demokrasi örgüt propagandası ise biz bu suçu her zaman işleyeceğiz. Tutuklayarak, işkence yapılarak mahkemelere getirmek değil, Diyarbakır'dan buraya getirildiğim süre içerisinde her türlü tehdit, her türlü fiziki işkence ile karşı karşıya kaldım. Darp edildim, zorla kelepçelendim, her türlü özel savaşın özel harekât timlerinin sitelerinde paylaştığı müzikler dinleterek buraya kadar getirildim."