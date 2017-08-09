HDP, Şemdinli'de köylülere işkence yapıldığı iddiasını incelemek için heyet gönderdi

HDP heyeti, Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde köylülere işkence yapıldığı iddiasını incelemek ve köylülerle dayanışmak için ziyarete gitti.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinin 2 bin nüfuslu Altınsu (Şapatan) köyüne gece asker ve polisler tarafından baskın düzenlediği ve köylülerin meydanda toplanarak işkenceden geçirildiği iddiası gündeme geldi.

HDP Milletvekilleri Mizgin Irgat ve Nihat Akdoğan ile Parti Meclisi üyesi Özgür Zeydanoğlu'ndan oluşan bir heyet, Altınsu köyündeki işkence iddialarını incelemek ve vatandaşlarla dayanışmada bulunmak için köye ziyarete gitti.