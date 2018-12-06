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HDP Şanlıurfa il binasına operasyon; gözaltılar var (1)

Şanlıurfa'da, cezaevinde açlık grevinde olan Demokratik Toplum Kongresi Başkanı Leyla Güven'e destek için 3 günlük açlık grevinin başlatıldığı HDP il binasına, terör örgütü ve elebaşı lehine sloganlar atılması üzerine operasyon düzenlendi

06 Aralık 2018 17:05

Şanlıurfa\'da, cezaevinde açlık grevinde olan Demokratik Toplum Kongresi Başkanı Leyla Güven\'e destek için 3 günlük açlık grevinin başlatıldığı HDP il binasına, terör örgütü ve elebaşı lehine sloganlar atılması üzerine operasyon düzenlendi. Çok sayıda polis ekibinin katılımıyla düzenlenen operasyonda, HDP üyeleri gözaltına alındı. Parti binası ve çevresinde güvenlik önlem alan polisler, gözaltına alınan şüphelileri midibüslerle emniyete götürdü.

Görüntü dökümü

-Operasyondan genel ve detaylar 

ŞANLIURFA, (DHA) 

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