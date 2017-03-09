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HDP Sakarya İl Başkanı Mehmet Bayram tutuklandı

Mehmet Bayram dün gözaltına alınmıştı

09 Mart 2017 22:47

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü “terör” soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP Sakarya İl Başkanı Mehmet Bayram çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün HDP Sakarya İl Başkanı Mehmet Bayram'ı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Mehmet Bayram 'Terör örgütü propagandası' yapmak suçlamasıyla bugün adliyeye sevk edildi. Mehmet Bayram tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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