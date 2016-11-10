HDP: Rakka ve Musul’a giremeyenlerin B planı HDP'ye girmekmiş!

HDP Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, 4 Kasım’dan tarihinden sonra 441 partilinin gözaltına alındığını belirterek “Bu aslında post-modern bir parti kapatma yöntemidir” dedi. Bilgen, 15 Temmuz’dan sonra 6 bine yakın HDP’linin gözaltına alındığını, 2 bine yakınının da tutuklandığını da ifade ederek “Rakka’ya ve Musul’a girme planı yapanlar bu planlarını uygulayamadıkları için B planı olarak HDP’ye girmeyi planlamışlar” dedi.

"Kobanê olayları araştırılsın dedik, AKP engelledi"

Bilgen, TBMM'de bulunan HDP grubu toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında şunları belirtti:

Alınan bütün arkadaşlarımıza Kobanê dayanışma eylemleri ile ilgili MYK’mizin yaptığı çağrı soruldu. Bunu özellikle paylaşmak ihtiyacı duyuyoruz çünkü bizim çağrımızdan sonra düzenlenen etkinlikler ve gösteriler sırasında hayatını kaybedenlerle ilgili Meclis araştırması komisyonu kurulması için girişimde bulunmamıza rağmen, komisyonun kurulması AKP’nin oylarıyla reddedildi. Bütün ölümler üzücüdür, bununla birlikte hayatını kaybeden güvenlik görevlileri ve kimi isimlerin yanı sıra yaşamını yitirenlerin 46’sı bizim üyelerimiz. Biz bu olaylarla ilgili araştırma istedik ama araştırma yapılmaması konusunda tavır koyan AKP’nin kendisidir.

"Hafıza problemi var demektir"

Cumhurbaşkanı ısrarla "7 Haziran’da onlara 80 milletvekili verildi ama onlar ertesi gün halkı sokağa döktüler" diyor. 8 Haziran 2015 mi önce, 6-8 Ekim 2014 mü? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kobanê ile ilgili tarihi kendisi yanlış hatırlıyorsa bir hafıza problemi var demektir. Yok eğer kamuoyunu yanıltıyorsa, çok daha vahim bir olayla karşı karşıyayız.

Sadece Hakkari Milletvekilimiz Abdullah Zeydan’ın dosyasını dikkatinize sunmak isterim. Mahkeme kararında önce fezlekelerle ilgili değerlendirme yapılıyor ve "Bu fezlekelerdeki iddialarla tutuklamanız söz konusu olamaz" deniliyor ama sonrasında "Bütün bu toplantılara katılmışsınız. Serbest bırakıldığınız da yine bu toplantılara katılacağınız öngörülüyor" deniliyor.

"Post modern parti kapatma"

4 Kasım’dan sonra 441 partilimiz gözaltına alındı. Bu aslında post-modern bir parti kapatma yöntemidir. 15 Temmuz’dan sonra da partimizden 6 bin civarında gözaltı, 2 bine yakın da tutuklama var. Rakka’ya ve Musul’a girme planı yapanlar bu planlarını uygulayamadıkları için B planı olarak HDP’ye girmeyi planlamışlar.

"Miting yasakları kaldırılsın görelim"

Partimizin etkinliklerine katılımla ilgili polemikler yapılıyor. Miting ve açıklamalara dönük yasakları kaldırsınlar, görelim kim nereye katılıyor. Türkiye’nin kaç ilinde miting düzenlemek, basın açıklaması yapmak serbest? 81 ilin büyük çoğunluğunda OHAL gerekçe gösterilerek her türlü etkinlik yasaklanıyor. Bu yasağın arkasına saklanıp bu polemik yapmak siyasi ahlakla bağdaşmayacak bir yaklaşımdır.

"Posterinden korkuyorlar"

Mersin'e Demirtaş posterlerinin asılmasına yasak getirildi. Eşbaşkanlarımız hakkında henüz kesinleşmiş bir karar yokken bunların yapılması hukuken ayrıca tartışılır da, siyaseten ortada ne kadar büyük korku olduğunu gösterir

"Bütün dokunulmazlıkları kaldıracak öneri getirilsin"

Biz yargılamadan korkmuyoruz. Hatta bir kez daha çağrımızı yapmak istiyoruz. Sadece belli dosyalarla ilgili yargılamalardan bahsetmiyorum. AKP’nin yaptığı, Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli üçlüsünün dizayn ettiği gibi değil, bizim de önerdiğimiz her türlü suçla ilgili, kürsü dokunulmazlığı ve ifade özgürlüğü hariç her türlü suçla ilgili dokunulmazlığı kaldıran girişimi getirin, biz ifade vermekten kaçıyor muyuz görelim ya da haklarında hırsızlık iddiası bulunanlar ifade vermeye gidiyorlar mı hep birlikte görelim.

"Ver idamı al başkanlığı"

Bugün (10 Kasım Perşembe) yapılan AKP-MHP görüşmesini bir anayasa görüşmesi olarak kabul etmiyoruz. 7 Haziran sonrasında "Ver Bilal'i al hilali" yapıldı. Şimdi de "ver idamı al başkanlığı" görüşmeleri yapılıyor.

"MYK toplantısı yapacağız"

14 Kasım Pazartesi günü MYK’mizi yapacağız. Somut planlamayı çıkaracağız. Daha yaygın bir görüş almak için kamuoyu araştırması gibi değerlendirmeler yapacağız. Partimize yaklaşımın nereye evrileceğini de görerek değerlendirmemizi yapacağız.

Eşbaşkan tartışması yok

Şu andaki durum fiilidir. Siyaseten bu durumu olağanlaştıracak herhangi bir süreci düşünmüyoruz.