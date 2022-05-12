HDP: Partimizin il binasına izinsiz giren şahıs gözaltına alındı ve serbest bırakıldı

HDP'nin parti binasına izinsiz giren ve kimliği belirsiz şahısla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Şahsın gözaltına alındığını, sorgulandığını ve serbest bırakıldığını İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklamasıyla da öğrenmiş bulunmaktayız" denildi.

Açıklamada, "Temsil ettiğimiz halk iradesini kriminalleştirenleri demokratik siyasetin, hukukun, evrensel hak ve özgürlüklerin zeminine bir kez daha davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

HDP tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Uzun süredir devam eden saldırılar göz önüne alındığında bu durum bizler açısından şüphe uyandırıcı"

"01 Mayıs 2022 tarihinde partimizin il binasına izinsiz ve kimliği tarafımızca bilinmeyen bir şahsın girdiği bilgisiyle geriye doğru yaptığımız kamera taraması sonucu elde ettiğimiz bilgiler çerçevesinde 10/05/2022 tarihinde kamuoyuyla durumu paylaştık.

Partimizin genel merkez, il ve ilçe binalarına ve çalışanlarına yönelik uzun süredir devam eden ve kamuoyunun da bilgisi dahilinde olan saldırılar göz önüne alındığında bu durum bizler açısından şüphe uyandırıcıdır. Bu durumdan hareketle kamera kayıtları ve görüntülerin uyandırdığı genel kanaat uyarınca konunun basın yoluyla ifşa ettik ve hukuki sürece ilişkin adım atmış olduk. Konunun basında yer alması akabinde şahsın medya kuruluşlarına, bize ulaştığı ve çeşitli beyanlarda bulunduğu bilgisini paylaşmak isteriz. Yine kamuoyu önünde gerçekleşen açıklamamız sonrası şahsın gözaltına alındığını, sorgulandığını ve serbest bırakıldığını İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklamasıyla da öğrenmiş bulunmaktayız.

HDP her türlü saldırıyla yüz yüze iken ve bu saldırıların ardı arkası kesilmeden devam ettiği herkesin malumu iken, gösterdiğimiz hassasiyet sorumluluğumuzdandır. Bu her ne olursa olsun bizlerce hep en öncelikli konu olacaktır. Temsil ettiğimiz halk iradesini kriminalleştirenleri demokratik siyasetin, hukukun, evrensel hak ve özgürlüklerin zeminine bir kez daha davet ediyoruz.

İçinde şüphe ve şaibe barındıran hiçbir süreci takipsiz bırakmayacağız ve partimizin tüm saldırılara karşı korunması konusunda mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz.

Bahse konu olay ile ilgili hukuki süreçlerin ısrarlı takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz.

Kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."