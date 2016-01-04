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HDP "öz yönetim" mitingleri düzenleyecek

Mitinglerin programı bugün yapılacak parti MYK toplantısında netleşecek

04 Ocak 2016 13:36

Çok tartışılan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) bildirgesinin ardından HDP, önümüzdeki günlerde "Öz yönetimler ve demokratik Türkiye" sloganıyla mitingler gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Hürriyet’te yer alan habere göre; DTK'nın "öz yönetim" ve "özerkliğe" ilişkin açıkladığı bildirgenin ardından HDP de çalışmalarını bu yönde hızlandırmaya başladı. HDP yönetimi, 24 Ocak'ta gerçekleştirilecek kongre öncesinde batı illerinde "öz yönetim" ve "özerklik" temalı halk toplantıları, çalıştaylar ve konferanslar düzenleme kararı aldı.

Toplantıların yanı sıra önümüzdeki haftalarda HDP'nin çağrısı ile batı illerinde bulunan HDP bileşenlerinin katılımıyla sokağa çıkma yasağı ilan edilen illere büyük yürüyüş düzenlenecek. Yürüyüşün tarihi ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

HDP Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, HDP'nin genel kongresinin 24 Ocak'ta yapılacağını hatırlattı. Kongre öncesinde HDP'nin bileşenleri ile yapacağı konferansa ilişkin bilgi veren Bilgen, konferans gündeminde DTK bildirgesinde yer alan "öz yönetim" ve "özerkliğin" de yer alacağını söyledi. Bilgen, "Türkiye için genel projemiz demokratikleşmedir. Dolayısıyla bu demokratikleşmenin nasıl olabileceğine dair gündemde ne varsa bunlar tartışılacak" dedi.

Bilgen, "öz yönetime" ilişkin HDP'nin "Öz yönetimler ve demokratik Türkiye" sloganıyla mitingler gerçekleştireceğini, mitinglerin programının ve tarihinin ise bugün yapılacak HDP MYK toplantısında netleştirileceğini söyledi.

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