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HDP: Osmangazi Üniversitesi'ndeki manzara OHAL'in özeti

"Faturayı toplum ödüyor"

06 Nisan 2018 16:33

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Ayhan Bilgen, partisinin Genel Merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bilgen, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde 4 akademisyenin bir başka akademisyen tarafından öldürülmesini ise “OHAL sürecinin özeti” sözleriyle değerlendirdi.

Bilgen, “Bir ülkenin güvenlik politikasını ihbarcılık üzerine kurmanın bedelini 4 kişi hayatıyla ödedi. Üniversiteleri böyle yönetiyorsanız ülkeyi nasıl yönetirsiniz? Bu manzara ortaya çıktı. Akademisyenler, muhtarlar herkes ihbarcılığa özendiriliyor. Bu da bırakın gerçek suçluların tespit edilmesini ağır mağduriyetleri beraberinde getiriyor. OHAL sürecinin ağır bedellerini farklı toplumsal kesimler yaşamaya devam ediyor” dedi.

"Faturayı toplum ödüyor"

Dövizdeki artışla birlikte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kullandığı ifadeleri eleştiren Bilgen, şunları söyledi: “Bu kaos içinde ekonomi yönetimi risk oluşturmaya devam ediyor. Döviz kritik sınırları da aştı. Cumhurbaşkanı bu sorunu ekonomi bürokrasisine, Merkez Bankası’na fatura ederek işin içinde çıkıyor. Merkez Bankası nasıl çalışır bu bellidir. Cumhurbaşkanı da bunu iyi bilir. İster Cumhurbaşkanı haklı olsun ister ekonomi bürokrasisi, bunun faturasını bütün toplum ödüyor. Bu yanlış ekonomi politiğin bir uzantısı olarak da Akkuyu’daki şov sırtımıza kambur olarak deklare edilmiş oldu. Bu adeta Osmanlı tarihinde Fransızlara tanınan kapitülasyonlar gibi Ruslara tanınan kapitülasyondur.

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Ayhan BilgenOsmangazisaldırıOHAL

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