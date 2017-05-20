HDP olağanüstü kongresi bugün

HDP’de eş genel başkan için yapılan görüşmelerde Serpil Kemalbay’ın ismi öne çıkarken, olağüstü kongre bugün izleyicisiz şekilde gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, HDP’de Figen Yüksekdağ yerine eş genel başkan olacak ismin belirlenmesinde hem parti yönetiminde hem de bileşenler arasında yaşanan tartışmaların ardından MYK üyesi Serpil Kemalbay’ın ismi öne çıktı. HDP’nin olağanüstü kongresi bugün yalnızca delege üyeleri ve parti yönetiminin katılımıyla izleyicisiz bir şekilde Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

HDP, Yüksekdağ’ın parti üyeliğinin düşürülmesinin ardından parti tüzüğü gereği gerçekleştirilmesi gereken olağanüstü kongre bugün yapılacak. Yüksekdağ’ın yerine eş genel başkan olacak ismi belirleme konusunda parti içinde bir süredir çeşitli tartışmalar yürütülüyordu. Parti içinde yeni eş genel başkan olacak kişinin sol siyasetten gelen bir isim ve Türk olması gibi kriterlerin olması gerektiği dillendirilirken, parti içinde öne çıkan bir başka görüş ise partinin olağanüstü bir dönemden geçtiği için bu kriterlere uygun bir isim üzerinde ısrar edilmemesi olmuştu. 3 haftadır yeni eş genel başkan olacak isim üzerinde çeşitli tartışmalar yürütülerken, parti içindeki bileşenlerin bu konuda görüş ayrılıkları yaşandığı da öğrenildi. Bazı isimlere teklif gittiği ancak bu isimlerin bu görevi kabul etmediği de belirtildi.

Parti kulislerinde eş genel başkan olacak isim üzerinde son ana kadar mutabakat sağlanamadı. Edinilen bilgiye göre, bugüne kadar HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, HDP MYK üyesi olan ve halen eş genel başkan vekilliği görevini yürüten Serpil Kemalbay ve HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş ve HDP bileşenleri arasında yer alan Tülay Hatimoğulları’nın isimleri konuşuluyordu. Son ana kadar yapılan tartışmalarda Kemalbay’ın ismi öne çıktı. Yüksekdağ’ın vekilliğinin düşürülmesi ardından Serpil Kemalbay, eş başkanlık görevine vekâleten getirilmişti.