HDP Nusaybin İlçe Başkanı tutuklandı

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde 3 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP İlçe Başkanı Sabiha Gündüz, DBP ilçe yöneticisi Erhan Dinç ile MEYA-DER Başkanı Sabih Cebe, örgüt üyesi oldukları suçlamasıyla tutuklandı.

Sabiha Gündüz, Erhan Dinç, Ramazan Altan ve Sabih Cebe, 3 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı. Polisteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılıktaki sorgularının ardından tutuklanma talebiyle Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sevk edildi.

Sanıklardan HDP İlçe Başkanı Sabiha Gündüz, Erhan Dinç ve Sabih Cebe, 'örgüt üyeliği ve örgüt propagandası' yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı. Ramazan Altan ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Sanıkları adliyede olduğu sırada HDP Mardin Milletvekili Enise Güneyli de adliye binasına gelerek gelişmeleri izledi. Sanıkların tutuklanıp cezaevine götürülmesi sırasında Sabiha Gündüz'ün çocuklarının ağladığı görüldü. 3 kişinin tutuklanmasının ardından HDP ve DBP'li bir grup tutuklamaları protesto etmek için toplandıkları DBP binası önünden Hükümet Konağı'na yürüdü. Burada yapılan basın açıklamasında tutuklama ve gözaltılar protesto edildi.