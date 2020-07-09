HDP’nin ‘Demokrasi Buluşmaları’ takvimi belli oldu

Halkların Demokratik Partisi (HDP), 'Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü”'sonrası başlattığı 'Demokrasi Buluşmaları'nın takvimini açıkladı.

HDP Parlamento Grubu’nun Meclis’te startını verdiği 'Demokrasi Buluşmaları' kapsamında, ilk olarak çoklu baro teklifine karşı savunmanın temsilcileriyle görüşmeler yapılacak. 14 Temmuz’da Diyarbakır Cezaevi ve Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesi önünde 'Hep Birlikte Hukuk ve İnsan Hakları İçin Buluşuyoruz' başlıklı açıklama yapılacak. Açıklamaya, insan hakları savunucuları ve cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü yakınları katılacak, cezaevlerinin mevcut sorunları, infaz rejimindeki adaletsizlikler, hasta tutuklular ve ölüm orucundaki avukatların durumuna dikkat çekilecek.

Buluşmalarda tarım işçileriyle de bir araya gelinecek. Bu kapsamda mevsimlik işçilerin yoğun olduğu Urfa’da çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Kürt Sorunu'nda demokratik çözüm talebi

17 Temmuz’da ise Türkiye’nin başlattığı sınır ötesi operasyonlarda yaşandığı öne sürülen 'sivil ölümler'e dikkat çekmek ve 'barış' talebini dillendirmek için Diyarbakır’da güçlü bir buluşma sağlanacak. Kürt sorununda demokratik çözümün dile getirileceği açıklamada, Kürt partileri ve 'demokrasi güçleri'nin katılımı bekleniyor.

'Kıdem tazminatı ve işsizlik' buluşmaları

İstanbul’da ise yine 17 Temmuz’da 'Kıdem Tazminatı ve İşsizlik' şiarıyla buluşma gerçekleştirilecek. Emekçinin hakları, artan yoksulluk ve barış talebinin öne çıkacağı buluşmaya, özellikle sendikalar ve meslek örgütleri, işçi dernekleri, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) katılması bekleniyor.

İnanç kesimleri ve Suruç Aileleri'yle buluşma

Toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelmeyi hedeflediğini belirten HDP, inanç grupları için de bir çalışma yürütüyor. 18 Temmuz’da 'Halkların Özgürlüğü ve İnançları için Buluşuyoruz' temasıyla Hatay’da bir buluşma gerçekleştirilecek. Buluşmada farklı dini grupların temsilcileri de yer alacak.

Suruç Katliamı'nın yıl dönümü olan 20 Temmuz’da Suruç Aileleri'yle birlikte oturma eylemi yapılacak.

KHK'lılar aydınlar ve gençlerle buluşma

15 Temmuz darbe girişimi ardından ilan edilen Olağanüstü Hal’in (OHAL) de 4’üncü yılı olan 20 Temmuz’da HDP, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilenlerle bir araya gelecek. Bu kapsamda 'Demokrasi ve Adalet Buluşması' gerçekleştirmesi planlanırken, buluşmaya tüm illerden KHK'lıların katılması bekleniyor.

HDP, 21 Temmuz’da İstanbul’da 'Aydınlar Buluşması' gerçekleştirecek. Akademisyen, yazar ve sanatçılarla da bir araya gelecek olan HDP, önümüzdeki süreç için görüş ve önerileri dinleyecek.

22 Temmuz’da İstanbul’da gençlerle bir araya gelecek HDP, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile ilgili sorunları tartışacak.

Kanal İstanbul

HDP, Kanal İstanbul projesine karşıda İstanbul’da geniş katılımlı bir ekoloji buluşması gerçekleşmeyi planlıyor. Buluşmada, ülkedeki mevcut ekolojik yıkıma dair görüş ve öneri alışverişi de yapılacak.

Final İzmir'de

Demokrasi buluşmalarının son durağı ise 26 Temmuz’da İzmir olacak. Birçok sivil toplum örgütü, sendika, siyasi parti ve demokratik kitle hareketleriyle görüşmeler yapacak olan HDP, 'Hep Birlikte Demokrasi İçin Buluşuyoruz' temasıyla açık hava toplantısı düzenleyecek. Toplantıda 'Demokrasi Kürsüsü' kurulacak.

Ağustos ayında da eylem, etkinlik ve buluşmalarını sürdürmeyi planlanan HDP, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde miting yapmayı planlıyor.

TIKLAYIN - HDP Eş Genel Başkanı Sancar: Demokrasi Yürüyüşü ile ortaya koyduğumuz itirazı, buluşmalarla bir inşa gücüne dönüştürmeyi hedefliyoruz