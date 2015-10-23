HDP MYK üyelerine 'Kobanê' soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu, Kobanê'deki IŞİD kuşatmasını protesto için 6-7 Ekim 2014'te gerçekleşen olaylar nedeniyle HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Aytekin Cenikli, MYK'nin milletvekili olmayan üyelerini ifade vermeye çağırdı. HDP'nin avukatı Pınar Akdemir, milletvekili olan kurul üyeleri hakkındaki soruşturmanın ise ayrıldığını söyledi.

6-7 Ekim 2014 tarihlerinde Diyarbakır'da başlayan ve Türkiye’nin pek çok iline yayılan olaylarda 50 kişi hayatını kaybetmişti.