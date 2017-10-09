HDP mitingine düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin deliller 'kayboldu'

HDP’nin 5 Haziran 2015 Diyarbakır Mitingi’ne IŞİD’in düzenlediği bombalı saldırı sonrası gözaltına alınan 5 şüpheliye ait telefonlara incelenmek üzere polis tarafından el konuldu. Ancak polisin el koyduğu deliller kayboldu.

HDP’nin 5 Haziran 2015 Diyarbakır Mitingi’ne IŞİD’in düzenlediği bombalı saldırının ardından 5 şüpheli aynı araçta gözaltına alındı. Miting alanına bombayı koyduğu iddia edilen Orhan Gönder’i gözaltına alındığı pansiyona götürdüğü iddia edilen Burhan Gök ve Mustafa Kılınç’ın aralarında bulunduğu 5 kişi aynı araçtaydı. Gözaltı işlemi sırasında şüphelilere ait 6 cep telefonuna el konuldu. Polisin incelenmesi için savcılığa yolladığı telefonlar dava dosyasına eklenemedi. Mahkemenin Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne yazdığı müzekkereye verilen cevapta telefonların kayıp olduğu belirtildi.

1 telefonun kime ait olduğu bilinmiyor

Cumhuriyet'in haberine göre;Katliamın tutuklu sanıklarından Mustafa Kılınç’ın gözaltı sırasında yapılan üst aramasında üzerinde 3 telefon bulundu. Gözaltı işlemi sırasında araçta yer alan ve şahısların kendilerine ait olmadığını belirttikleri 1 telefon daha bulundu. Davanın kilit isimlerinden tutuksuz yargılanan Burhan Gök’ün de üzerinden 1 telefon çıktı. Müdafi avukatların itirazlarına rağmen salıverilen Gök, tutuksuz yargılanmaya başlamasının ardından son duruşmaya katılmadı ve mahkemeye hiçbir mazeret bildirmedi.

Belçika saldırganı da aynı araçtaydı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’nün 5 kişiye yönelik yaptığı operasyon sırasında araçta İbrahim el Bakroui isimli kişi de gözaltına alındı. Burhan Gök’ün bu kişiyi Gaziantep’ten alıp sınırdan geçirerek IŞİD militanlarıyla buluşturduğu iddia edilmişti. Gök ile yakalanan Bakraoui gözaltı sonrası sınır dışı edildi. 22 Mart 2016 tarihinde 34 kişinin hayatını kaybettiği Brüksel saldırısını 5 Ekim katliamı sanıklarıyla aynı araçta yakalanan İbrahim el Bakroui gerçekleştirdi.

Ne olmuştu?

HDP’nin 7 Haziran seçimleri öncesinde 5 Haziran 2015’te Diyarbakır İstasyon Meydanı’nda düzenlediği mitingde, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın konuşmasının beklendiği sırada bombalı saldırı düzenlenmişti. Sahnenin sağ tarafındaki trafonun bulunduğu noktada art arda iki patlama meydana gelmiş ve Ramazan Yıldız (16), Necati Kulur (47), Şehmuz Kaçan (34), Civan Arslan (17) ve Ali Türkmen (65) yaşamını yitirmişti.