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HDP mitingindeki satırlı saldırı girişimine tutuklama

Saldırı girişimine maruz kalan HDP PM Üyesi Cafer Çelik de aynı gün açıklanmayan bir suçlamayla gözaltına alınıp tutuklandı

15 Nisan 2017 03:18

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, HDP tarafından düzenlenen 'Hayır' mitinginde konuşan HDP Parti Meclisi Üyesi Cafer Çelik'e satırla saldırmak istediği iddiasıyla polis tarafından etkisiz hale getirilip gözaltına alınan, ismi açıklanmayan kişi, tutuklandı. Saldırı girişimine maruz kalan HDP PM Üyesi Cafer Çelik de aynı gün açıklanmayan bir suçlamayla gözaltına alınıp tutuklandı.

HDP Edremit İlçe Örgütü tarafından geçen Çarşamba günü düzenlenen mitinge; HDP Parti Meclisi Üyesi Cafer Çelik, HDP İstanbul Milletvekili Erdal Ateş ve partililer katıldı.

Geniş güvenlik önleminin alındığı mitingde elinde satır bulunan bir kişi, konuşma yapan Cafer Çelik'e, iddiaya göre, saldırmak istedi. Polis ekipleri, müdahale ettiği saldırganı gözaltına aldı.
Bu sırada alandaki partililer de saldırganı linç etmek istedi. Şüpheli, polis tarafından alandan uzaklaştırılarak, emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Öte yandan; saldırı girişimine maruz kalan HDP PM Üyesi Cafer Çelik de aynı gün açıklanmayan bir suçlamayla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Çelik, tutuklandı.
 

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