HDP mitinginde çıplak kabloya basan sunucuyu elektrik çarptı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen ve HDP milletvekilleri İdris Baluken ile Ayla Akat'ın katıldığı mitingi sunan Özlem Arıcı'yı, sahnedeki çıplak kabloya basınca elektrik çarptı. Baygınlık geçiren Arıcı, hastaneye kaldırıldı.

Sedat Budak ve Yusuf İba’nın DHA’da yer alan haberine göre, Doğubayazıt'ta Demokratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) tarafından düzenlenen miting bugün öğle saatlerinde Belediye Meydanı'nda başladı.

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken ve Batman Milletvekili Ayla Akat'ın katıldığı mitingin sunuculuğunu yapan DÖKH üyesi 32 yaşındaki Özlem Arıcı'yı sahnede bulunan çıplak kablodan geçen elektrik çarptı. Çarpma sonucu sunucu sahnede düşerek baygınlık geçirdi.

Çevredekilerin yardımıyla Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arıcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bunun üzerine miting devam etti.