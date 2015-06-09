HDP minibüsünün şoförünü yakmaya çalışan 2 kişi tutuklandı

HDP’nin Erzurum mitingine katılmak için kente gelen partilileri taşıyan minibüsün şoförü Aydın Taşkesen'i önce darp eden, sonra da diri diri yakmaya çalışan 2 kişi tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Birgün'den Elçin Yıldıral'ın haberine göre, Erzurum'da 4 Haziran perşembe günü yapılan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın mitingi sırasında içinde sürücüsü Aydın Taşkesen’in bulunduğu minibüsü yakan grupta olduğu belirtilen T.T. ile İ.K. ve ellerinde bıçaklar bulunan 4 kişi gözaltına alındı. T. T. ve İ. T. tutuklanırken, ellerinde bıçaklı fotoğrafları bulunan Y. Ç., F. B., O. S. ve Ü. D. de adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Yüzlerce kişinin polis eşliğinde HDP mitingine katılanlara saldırdığı, yüzlerce kişinin yaralandığı ve araçlarının tahrip edildiği olaya illişkin iki kişinin tutuklanması soruşturmanın kapsamının dar tutulacağı yorumuna yol açtı. Soruşturma kapsamasında saldırıya bizzat katılan polisler hakkında henüz bir işlem yapılmamış olması da bu yorumu güçlendiriyor.

İHD Erzurum Şubesi avukatlarından Kadir Güzelbaba, “İç Güvenlik Yasası” kapsamında çok sayıda kişinin tutuklanması gerektiğini belirterek, “Soruşturma devam ediyor. İlerleyen günlerde yeni gözaltılar olabilir ancak yeni tutuklama olur mu sanmıyorum” değerlendirmesini yaptı.

Olaya polislerin de karıştıdığını ifade eden Av. Güzelbaba, savcının kendilerine polisleri de araştırdığı yönünde açıklamada bulunduğunu söyleyerek, soruşturmanın polis ayağından bir şey çıkmayacağı kanaatinde olduğunu belirtti.