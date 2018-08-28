HDP milletvekilleri, Tunceli'de yangın bölgesine alınmadı

Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen ve Meral Danış Beştaş'ın da aralarında bulunduğu HDP heyeti, Tunceli kırsalında orman yangınlarının devam ettiği bölgeye alınmadı.

Hozat ilçesindeki Aliboğazı’nın Değirmendere, Zoğar, Zenge, Koçeri, Bozan, Koskozulca ve Dündül bölgelerinde çıkan orman yangını sanatçı Ferhat Tunç'un da aralarında bulundu çok sayıda vatandaşın yaklaşık 10 gün süren çalışmaları sonucu söndürülmüştü. Pazar günü ise Tunceli merkez kırsalında ormanlık alanda yangın çıkmış, vatandaşlar dışında bir müdahalenin yapılmadığı ileri sürülmüştü.

Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen ve Meral Danış Beştaş'ın da aralarında bulunduğu 11 HDP milletvekili, Tunceli'ye giderek yangının çıktığı bölgede inceleme yapmak istedi. Tunceli-Ovacık yolunun kapatılması nedeniyle Hozat'a gideyen HDP heyeti adına açıklama yapan Grup Başkanvekili Bilgen , “Bu şehirde yangın olduğunu valilik daha sitesine koyamıyor. Bize ders vermeden önce, bizim burada şehrin huzurunu kaçırmamıza dair ahkam kesmeden önce sitesinde Türkiye tarihinin en büyük yangınlarından birini kabul etsin” dedi.



