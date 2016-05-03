T24 LogoT24 Logo
Politika

HDP'li bazı milletvekilleri komisyonu "Biji Serok Apo" sloganlarıyla terk etti

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Arslan, bu anları Periscope'tan canlı olarak yayınladı

03 Mayıs 2016 03:08

HDP milletvekilleri, dokunulmazlık teklifinin görüşüldüğü TBMM Anayasa Komisyonu'nu terk etti. HDP'li Mithat Sancar, "Bu tiyatronun figüranı olmayacağız. Sizi vicdanınızla baş başa bırakıyoruz" dedi. HDP milletvekilleri dokunulmazlığın görüşüldüğü komisyonu terk ederken "Çerxa Şoreşe" marşını söylediler. HDP milletvekilleri "Biji Serok Apo" ve "Direne direne kazanacağız" sloganlarını attılar. HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Arslan, bu anları Periscope'tan canlı olarak yayınladı.

ETİKETLER

gündembiji serok apohaberhdp milletvekilleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24