HDP'li bazı milletvekilleri komisyonu "Biji Serok Apo" sloganlarıyla terk etti
HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Arslan, bu anları Periscope'tan canlı olarak yayınladı
03 Mayıs 2016 03:08
HDP milletvekilleri, dokunulmazlık teklifinin görüşüldüğü TBMM Anayasa Komisyonu'nu terk etti. HDP'li MithatSancar, "Bu tiyatronun figüranı olmayacağız. Sizi vicdanınızla baş başa bırakıyoruz" dedi. HDP milletvekilleri dokunulmazlığın görüşüldüğü komisyonu terk ederken "Çerxa Şoreşe" marşını söylediler. HDP milletvekilleri "Biji Serok Apo" ve "Direne direne kazanacağız" sloganlarını attılar. HDP Batman Milletvekili MehmetAliArslan, bu anları Periscope'tan canlı olarak yayınladı.