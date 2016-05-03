HDP'li bazı milletvekilleri komisyonu "Biji Serok Apo" sloganlarıyla terk etti

HDP milletvekilleri, dokunulmazlık teklifinin görüşüldüğü TBMM Anayasa Komisyonu'nu terk etti. HDP'li Mithat Sancar, "Bu tiyatronun figüranı olmayacağız. Sizi vicdanınızla baş başa bırakıyoruz" dedi. HDP milletvekilleri dokunulmazlığın görüşüldüğü komisyonu terk ederken "Çerxa Şoreşe" marşını söylediler. HDP milletvekilleri "Biji Serok Apo" ve "Direne direne kazanacağız" sloganlarını attılar. HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Arslan, bu anları Periscope'tan canlı olarak yayınladı.