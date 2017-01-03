HDP milletvekili Ziya Pir gözaltına alındı

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, Diyarbakır Adliyesi'nde gözaltına alındı.

Ziya Pir Adliye'ye, tutuklu HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın duruşmasını izlemek için gitmişti.

Pir'in danışmanı, milletvekilinin saat 13:20 itibariyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifadesinin sürdüğünü, hakkındaki soruşturmanın Azadiya Welat gazetesi önünde yapmış olduğu bir basın açıklamasında kullandığı ifadeler nedeniyle açıldığını belirtti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı iki hafta önce 'kamu görevlisine hakaret' suçlamasıyla Ziya Pir hakkında zorla getirme kararı çıkarmıştı.

Ziya Pir, 4 Kasım'da da polis operasyonuyla evinde gözaltına alınmıştı.

Pir, TBMM'de Dışişleri Komisyonu, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu ve OECD Parlamenter Asamblesi Türk Grubu'nun üyesi olarak görev yapıyor.

Hakkında yurtdışı çıkış yasağı bulunan Pir, 20 Kasım'da oybirliğiyle NATO Parlamenterler Asamblesi'nin Alt Komite Başkan Yardımcısı seçilmişti.

HDP'nin 12 milletvekili tutuklu durumda. Son olarak 13 Aralık tarihinde HDP Siirt Milletvekili Besime Konca, 28 Aralık'ta da HDP'nin milletvekili olmayan genel başkan yardımcısı Aysel Tuğluk tutuklanmışlardı.