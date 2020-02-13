'Çocuklar ölmesin' diyen Ayşe Öğretmen anlattı: Kızımı beton zemine yatırarak bezini açıp aradılar

Beyaz Show’da 'Çocuklar ölmesin' dediği için yargılanan ve yargılama sürecinde beraat eden Ayşe Çelik, "Cezaevlerindeki çocuk sayısı 800, grip, düşme, soğuk algınlığı gibi durumlarda çocuklara müdahale edilmiyor" dedi.

Hak ihlallerini gündeme getiren isimlerden HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun YouTube kanalına konuk olan Ayçe Çelik, "Annelerinin cezasının ertelenmesi ya da tutuksuz bir şekilde yargılanmasını talep ediyorum, yetkililerden bunu istiyorum çünkü o cezayı anneler değil çocuklar çekiyor" diye konuştu.

Türkiye'de 800 çocuğun cezaevinde olduğunu belirten Çelik, bu çocukların 0-6 yaş döneminde gelişimlerini sağlıklı bir şekilde sağlayamadığını söyledi. Cezaevinde bulunduğu koğuşun 4 kişilik olduğunu söyleyen Çelik, kızının beton zemine yatırılarak, bezinin açılıp arandığını aktardı.

Diyarbakır Cezaevi'nin hijyenden uzak ve kalabalık olduğuna dikkat çeken Çelik, 33 kadının kaldığı koğuşta sadece bir tuvaletin olduğunu ifade etti.

Çocukların zorla kreşe gönderildiklerini belirten Çelik, “Çocuklar hastalandığı çok ciddi bir ağrısı varsa müdahale ediliyordu, soğuk algınlığı grip, düşme gibi durumlarda müdahale yoktu.Tek derdim o çocukların sağlıklı bir şekilde sağlıklı bir ortamda büyümeleri. Çocukların yeri parklardır salıncaklarla akranlarıyla koşmaları çamurla oynamaları gerekirken bu çocuklar mutfak faraşıyla oynamasın. Annelerinin cezasını çocuklar çekmesin” ifadelerini kullandı.