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HDP milletvekili Lezgin Botan serbest bırakıldı

HDP milletvekili Lezgin Botan, Van'da gözaltına alınmıştı

31 Ocak 2017 02:07

HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, Van Ferit Melen Havaalanı’nda gözaltına alındı. Gözaltına alınan Botan’ın sağlık kontrolünün ardından Van Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi. Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, Lezgin Botan’ın serbest bırakıldığını duyurdu.

Botan’ın gözaltı alındığı HDP Urfa Milletvekili İbrahim Ayhan, Twitter hesabından açıkladı. Ayhan, “Van vekilimiz Lezgin Botan Van’da gözaltına alındı. Siyasal iktidar, referandum çalışmasını gözaltı ve tutuklama terörü ile tırmandırıyor” ifadelerini kullandı.

Botan hakkında, Van 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, hakkındaki davalara katılmadığı gerekçesiyle, yakalama kararı çıkarılmıştı.

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