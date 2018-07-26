HDP milletvekili Leyla Güven'e 1 ay görüş yasağı

Afrin operasyonunu eleştirdiği için yaklaşık 7 aydır tutuklu bulunan; 24 Haziran seçimlerinde HDP’den Hakkari Milletvekili seçilen Leyla Güven’e 1 ay görüş yasağı getirildi. Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Güven'e görüş yasağının slogan attığı gerekçesiyle verildiği belirtildi.

HDP Hakkari Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, Güven'e getirilen görüş yasağına Twitter hesabından tepki gösterdi. Kaçmaz, “HDP Hakkari Milletvekilimiz ve DTK Eş Başkanımız Leyla Güven’in bir an önce cezaevinden çıkması beklenirken, 1 ay görüş yasağı verildi. Bu hukuksuz uygulamalarınıza bir an önce son verin" paylaşımında bulundu.

Leyla Güven'in avukatı Şivan Cemil Özen, Güven'e görüş yasağı, cezaevinde slogan attığı gerekçesiyle verildiğini söyledi.

Afrin açıklamaları gerekçesiyle tutuklandı

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanlığı görevini de yürüten Güven, Türkiye’nin Afrin operasyonuna tepki gösterdiği açıklamaları, DTK’nın çalışmaları gerekçe gösterilerek, 22 Ocak’ta gözaltına alınmış, 9 günlük gözaltı süresinin ardından 31 Ocak’ta çıkarıldığı Diyarbakır 9. Ağır Mahkemesi tarafından tutuklanmıştı.

Milletvekil seçildikten sonra dokulmazlık kazandığı için yapılan başvurunun ardından Güven hakkında tahliye kararı verilmişti. Savcığılın yaptığı itirazı üzerine Leyla Güven cezaevinden çıkmadan hakkında yakalama kararı çırakılmıştı.