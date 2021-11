Öğrencilerin barınma sorunu Meclis gündemine taşındı; HDP'li Işık: Yurt çıkmayan öğrencilere kira desteği verecek misiniz?

Yüksek öğrenimdeki öğrencilerin sadece yüzde 10'unun KYK yurdunda barınabildiğini belirten HDP Milletvekili Muazzez Orhan Işık, üniversite öğrencilerinin barınma sorunu ile ilgili verdiği soru önergesinde "Yurt imkanı sağlanmayan öğrencilere 'kira destek bursu' verilmesi yönünde bir çalışmanız mevcut mudur? Ev kiralayan öğrencilere yönelik hangi destekler sunulmaktadır?" sorularını sordu.

HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde öğrencilerin barınma sorunlarını Meclis gündemine taşıdı. Türkiye’de yüksek öğrenimde olan her yüz öğrenciden sadece 10’unun Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yurtlarında kalabildiğine dikkat çeken Işık, her ile üniversite binaları açılmasına rağmen yeterince yurt binası açılmadığını kaydetti.

Yurt çıkmadığı için neredeyse bütün şehirlerde çok yüksek olan konut kiralarını karşılamakta güçlük çeken öğrencilerin KYK yurtları dışındaki yurtlara yöneldiğini ifade eden Işık, şunları söyledi:

“Türkiye’de bazı tarikat ve cemaatlerin öğrencileri doktrine etmek amacıyla yurt hizmeti sunduğu bilinmektedir. Bu yurtlarda sorun yaşayan birçok öğrenci eğitimini terk etmek durumunda kalabilmektedir. Üniversite gibi evrensel bir bakış açısı kazandırması gereken bir kuruma erişen öğrencilerin bu şekilde sekter yapılara mahkum bırakılmasının sosyal, psikolojik, ekonomik ve siyasal riskler içerdiği yakın dönem Türkiye tarihinden örneklerle bilinmektedir.”

Evrensel'in haberine göre Işık'ın soru önergesinde şu sorular yer aldı:

"2021-22 Eğitim yılı için toplam yüksek öğrenim öğrenci sayısı ve KYK yurtlarına başvuran toplam öğrenci sayısı kaçtır? Başvuran öğrencilerden yüzde kaçı yerleştirilmiştir? Yerleştirilenlerin cinsiyet dağılımı nasıldır? Yerleştirilme kriterleri nelerdir?

Türkiye’de yüksek öğrenim öğrencilerinin kalabileceği yurt sayısı ve yurt kapasitesi kaçtır? Bu yurtların kamu ve özel ayırımı nasıldır? Kamu ve özel yurtlar arasında fiyat farkı ortalama olarak ne kadardır? Yurt fiyat denetimleri nasıl yapılmaktadır?

Yurt yerleştirme süreçlerinde ayrımcılık, kayırmacılık ve torpil vakalarının önlenmesi amacıyla hangi denetim mekanizmaları işletilmektedir?

Yurtlara yerleştirilmeyen öğrenciler için alternatif barınma imkanlarının sağlanması amacıyla hangi çalışmalar yürütülecektir?

Yurt imkanı sağlanmayan öğrencilere “kira destek bursu” verilmesi yönünde bir çalışmanız mevcut mudur? Ev kiralayan öğrencilere yönelik hangi destekler sunulmaktadır? Ev kiralayan öğrencilere yönelik ayrımcılığın önlenmesi amacıyla hangi çalışmalara yapılmaktadır?

Türkiye’de 2015-2021 yılları arasında üniversiteyi terk eden öğrenci sayısı kaçtır? Üniversite terk nedenleri içerisinde “barınma koşullarının sağlanmasının etkisi” üzerine bakanlığınızın bir araştırması mevcut mudur? Bu kapsamda Türkiye’de yurt ve barınma imkanı sağlanmadığı için üniversite eğitimine devam edemeyen öğrenci sayısı kaçtır?

Türkiye’de tarikat ve cemaatlere ait olmayan bağımsız özel yurtların arttırılması amacıyla hangi çalışmalar yürütülmektedir. Tarikat ve cemaat yurtları mali ve idari açıdan nasıl denetlenmektedir? Bu yurtlarda istismar, taciz vb. vakaların önlenmesi amacıyla hangi çalışmalar yürütülmektedir?

Türkiye’de yurtların bölgesel dağılımı sayı ve kapasite yönüyle nasıldır?"