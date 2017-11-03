HDP Milletvekili Irmak'a 10 yıl hapis cezası 

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- HAKKARİ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinde tutuklanan HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak, güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne nakledilen davasında, \'terör örgütü üyesi olmak\' ve \'terör örgütü propagandası yapmak\' suçlarından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Kocaeli 1 No\'lu F Tipi Kapalı Cezaevi\'nde tutuklu bulunun Irmak\'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinde tutuklanan ve hakkında \'terör örgütü yöneticiliği\' ve 6 kez \'terör örgütü propagandası yapma\' suçundan 52.5 yıl hapis cezası istenen HDP Milletvekili Selma Irmak\'ın, güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır\'a nakledilen duruşmasına devam edildi. Kocaeli 1 No\'lu F tipi Kapalı Cezaevi\'nde tutuklu bulunan Selma Irmak, Diyarbakır 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, SEGBİS sistemi ile katılmak istemediğini belirten dilekçe sunarak duruşmaya katılmadı. Duruşmayı, HDP Milletvekilleri Leyla Birlik ve Feleknas Uca da salondan izledi. Dosyaya gelen evrakları okuyan mahkeme başkanı, Selma Irmak\'ın konuşmalarına ilişkin bilirkişi raporunun gönderildiğini ve 31 Ekim günü UYAP sistemine eklendiğini söyledi. Duruşmada ilk söz hakkı verilen Cumhuriyet Savcısı, bir önceki celse sunduğu esas esas hakkındaki görüşünü tekrarlayarak, Selma Irmak\'ın cezalandırılmasını istedi.

Söz hakkı verilen Irmak\'ın avukatı Erhan Ürküt ise müvekkilinin duruşma salonuna gelerek savunma yapmak istediğini belirterek, \"Müvekkil hukuki destek almak istemektedir. Bu nedenle öncelikle mahkemede hazır edilmesini talep ediyoruz. Savunma hakkı kısıtlanmamalıdır. Müvekkilin buraya getirilmemesi savunma hakkının kısıtlanması demektir. Bilirkişi raporuna karşı süre talep ediyoruz. Bilirkişi raporu 2 gün önce UYAP sistemine yüklenmiştir. Bu raporu okuyup değerlendirme yapmak istiyoruz. Süre verilmesini talep ediyoruz. Müvekkilim bugün itibariyli bir yıldır tutukludur ve gözaltına alınacağını bile bile kaçmamıştır. DTK yasal bir kurumdur ve halen faaldir. Selma Irmak dışında tutuklu olan yönetici düzeyinde kimse yoktur. Bu hukuk skandalidir. Demokratik taleplerinden dolayı bir milletvekili yargılanıyorsa yarın hepimiz örgüt üyeliği ile itham edilebiliriz\"dedi.

DİYARBAKIR\'DAKİ ÇATIŞMA, DURUŞMAYA GETİRİLMEMESİ İÇİN GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Irmak\'ın duruşmaya katılma talebine ilişkin ara kararlarını açıklayan Mahkeme, sanığın daha önceden sorgusunun yapılmış olduğunu belirterek, \"Sanığın bulunduğu ceza infaz kurumunun Diyarbakır\'a olan uzaklığı, son dönemde artan terör faaliyetleri, hatta ilimiz merkezinde 4 saat önce şehir içerisinde silahlı terör örgütü PKK mensubu ile güvenlik kuvvetleri arasında meydana gelen saatlerce süren çatışmada, bir güvenlik görevlisinin şehit olması, 9 güvenlik görevlisinin yaralanması ve bir terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirilmesi gözetildiğinde, sanığın mahkememizde fiilen hazır edilmesi kendisinin dahi güvenliği açısından sorun oluşturacağından sanık ve sanık müdafıinin bu yöndeki taleplerinin reddine karar verilmiştir\"dedi

GERGİNLİK YAŞANDI

Mahkeme, sanık avukatı Erhan Ürküt\'ün bilirkişi raporunun kendilerine tebliğ edilmediğini ve rapora karşı savunma yapmak üzere süre talep etmesini de, raporun 2 gün önce UYAP sistemine eklenmesini ve raporda değişiklik bulunmadığını gerekçe göstererek reddetti. Daha sonra söz alan avukat Erhan Ürküt, raporun 2 gün önce UYAP sisteminde tarandığını belirterek,\" Biz kaç sayfa olduğunu dahi bilmiyoruz. Bizim rapora karşı beyanda bulunma hakkımız var. Bu tamamen savunma hakkının kısıtlanmasıdır. Ayrıca müvekkilime ek savunma hakkı verilmesi gerekir. Bu bozma nedenidir\" dedi.

Esas hakkındaki savunmasına devam etmek isteyen tvukat Erhan Ürküt ve Mahkeme Başkanı arasında kısa süreli gerginlik yaşadı. Sanık avukatının durumu tutanağa geçirmek istemesi üzerine mahkeme başkanı \"Hiçbir şey ekleyemezsiniz. Duruşma bitti\" diyerek odasına gitti.

Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan Mahkeme heyeti, Selma Irmak\'ı \'terör örgütü üyesi olmak\' ve \'terör örgütü propagandası yapmak\' suçlarından 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, \'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etmek\' davasından da beraatine hükmettiği Irmak\'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.