HDP milletvekili İdris Baluken tahliye edildi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili ve Diyarbakır milletvekili tutuklu İdris Baluken tahliye edildi.

Doğan Haber Ajansı'na göre Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturma kapsamında 4 Kasım'da tutuklanan HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Diyarbakır'da yargılandığı ilk duruşmada tahliye oldu.

Geçen yıl 4 Kasım'da tutuklanan ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Baluken'in yargılanmasına Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde bugün başlandı.

HDP Milletvekilleri ve avukatların hazır bulunduğu duruşmaya Baluken, tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla katılarak savunma yaptı.

Kararını açıklayan mahkeme, Baluken'in adli kontrol kararı ile tahliyesine karar verdi.

Mahkeme tahliye kararına, karartılacak delil olmaması, milletvekili olması ve Anayasa Mahkemesi'nin daha önce tutuklu vekillere ilişkin kararını gerekçe gösterdi.

HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım ise Baluken'in duruşmasını izlerken hakkında çıkarılan zorla getirilme kararı nedeniyle gözaltına alınmış, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.