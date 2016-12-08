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Politika

HDP milletvekili Hüda Kaya serbest bırakıldı

Kaya, bugün İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenen Eğitim Sen eylemine destek vermek için üniversiteye gitmişti

08 Aralık 2016 17:21

Gözaltına alınan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya serbest bırakıldı. Kaya'nın serbest bırakıldığı haberini HDP'li Müslüm Doğan, kişisel Twitter hesabından duyurdu. 

Kaya, ilk açıklamasında "Bizim hesap vereceğimiz merci, Çağlayan Adliyesi ve oradaki savcılar değildir. Anayasaya göre bizim hesap vermekle yükümlü olduğumuz merci Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir” dedi.

Göaltına alındıktan sonra İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne götürülen Kaya, bugün İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenen Eğitim Sen eylemine destek vermek için üniversiteye gitmişti. Kaya’nın burada eyleme yönelik olarak yaşanan müdahale sırasında gözaltına alınmış olabileceği belirtiliyor. 

Daha önce 15 HDP'li vekil gözaltı kararı çıkarılmış, bunlardan, aralarında Eş Genel Başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 10 milletvekili tutuklanmıştı.

Diyarbakır milletvekilleri Ziya Pir ve İmam Taşçıer ile Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, çıkarıldıkları mahkemelerce denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak serbest bırakılmış, Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ve Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk ise yurt dışında oldukları için gözaltı kararı uygulanamamıştı. 

 

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