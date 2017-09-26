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HDP Milletvekili Dilek Öcalan'ın Twitter hesabı hacklendi

ŞANLIURFA, (DHA)- HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan’ın sosyal medya hesabı hacklendi

26 Eylül 2017 21:19

ŞANLIURFA, (DHA)- HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan’ın sosyal medya hesabı hacklendi. Dilek Öcalan’ın, Twitter hesabının hacklenmesi üzerine HDP Genel Merkezi bu yönde paylaşım yaptı.
HDP Milletvekili Dilek Öcalan’ın ele geçirilen Twitter hesabından paylaşımlar yapıldı. Dilek Öcalan\'ın hesabından ‘Dayım Abdullah Öcalan’a idam istiyoruz hemen şimdi.\' \'Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi fesh edilip acil ivedi bir şekilde Türkiye’ye bağlanmalıdır. Referandum saçmalığına son verilmelidir\' ve \'Referandum kararını onaylamıyoruz. Bir karar alınacaksa Musul-Kerkük Türkiye’ye bağlanmalıdır\' paylaşımları yapıldı. 
HDP Genel Merkezi sayfasından açıklama yapılarak, \'Urfa Milletvekilimiz Dilek Öcalan’ın Twitter hesabı kötü niyetli kişilerce ele geçirilmiştir. Son Tweet\'lerin kendisiyle bir ilgisi yoktur\' denildi.

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