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HDP milletvekili Besime Konca serbest bırakıldı

Besime Konca, Kandıra F Tipi Cezaevi'nde bulunuyordu

29 Temmuz 2017 21:13

Hakkında açılan dava kapsamında, "terör örgütü propagandası" suçundan 2,5 yıl hapis cezası onanan HDP Siirt Milletvekili Besime Konca tahliye edildi.

Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesince Konca'ya "terör örgütü propagandası" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasının, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesince onanmasının ardından, Konca'nın avukatları tahliyesine yönelik başvuruda bulundu. Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan başvuruda avukatları Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen KCK ana davasında yargılanan müvekkillerinin 5 yıl tutuklu kalmasını gerekçe gösterdi. 

Kararı değerlendiren mahkeme, Konca'nın Diyarbakır'daki davada tutuklu bulunduğu süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Kararın ardından Konca, hükümlü bulunduğu Kandıra 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan çıktı.  KCK ana davası kapsamında dosyaları ayrılan HDP Siirt Milletvekili Besime Konca'nın da aralarında bulunduğu 8 milletvekilinin Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılamaları sürüyor. 

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