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BBC Türkçe

HDP milletvekili Aydoğan'a hapis cezası

HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu yargılanan Aydoğan "Örgüt propagandası yapma", "Örgüt üyesi olma" ve "2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet etmek" suçlarından yargılanmıştı.

13 Ocak 2017 17:28

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Aydoğan, 2011'de kentte katıldığı basın açıklamaları, yürüyüşler ve cenaze törenleri nedeniyle yargılanıyordu.

Tutuklu yargılanan Aydoğan hakkında "Örgüt propagandası yapma", "Örgüt üyesi olma" ve "2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet etmek" suçlarından 18 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Nursel Aydoğan'ın avukatı Abdülkadir Güleş, Nursel Aydoğan hakkındaki iddianameyi hazırlayan savcı ve yargılamayı yapan mahkeme üyelerinin Fethullah Gülen yapılanması soruşturması kapsamında ihraç edildiğini ve tutuklandığını söylemişti.

Aydoğan, halen Silivri Cezaevi'nde bulunuyor.

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