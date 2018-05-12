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HDP: Millet İttifakı'nda yer almak istedik, kabul etmediler

"Sıfır baraj ittifakı HDP'ye baraj oldu; biz bütün barajları sıfırlayacağız buna yürekten inanıyoruz"

12 Mayıs 2018 21:09

Parti olarak CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin kurdukları Millet İttifakı’nda yer almak istediklerini belirten HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, “HDP istemedi diye algı yönetimi yapıyorlar, yok öyle bir şey” diye konuştu.

KRT’de Çağlar Cilara’nın sorularını yanıtlayan Kerestecioğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy verecekleri iddiasını da kesin bir dille yanıtladı. "Erdoğan'a asla oy vermeyeceğiz" diyen Kerestecioğlu, “Bunun çok net olarak ifade edilmesi lazım bu konuda da tuhaf algı operasyonları yapılıyor” ifadelerini kullandı.

"Bütün barajları sıfırlayacağız"

Halkın sıfır baraj ittifakında bütün muhalefet partilerini görmek istediğini ancak HDP’nin dışlandığını kaydeden Kerestecioğlu, şunları söyledi:

"Bu bir pusula üzerinde ittifaktı. Aslında yani kimsenin ilkeler, demokrasi, nasıl bir ülke istiyoruz, neler olacak gibi bir masa etrafında oturup bununla ilgili kurmak istediği ittifak değil. Bu bir oy pusulasıydı, bu oy pusulasının içerisinde muhalefette olan partilerin yer almasıydı. Tabii ki biz bunun içerisinde yer almak istedik yani şimdi özellikle burada algı yönetimi yapılıyor sanki HDP istemedi diye. Hayır, öyle bir şey yok. Halkın ne istediğini görmemektir bu. Halk bunu istiyordu. Halk bütün muhalefetin o oy pusulasında birleşmesini istedi. Şu an sıfır baraj ittifakı HDP'ye baraj olmuş oldu. Demokrasi açısından üzüntü verici. Yoksa biz bütün barajları sıfırlayacağız buna yürekten inanıyoruz. HDP'nin bir baraj sorunu olmayacak." 

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