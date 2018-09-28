HDP: MHP'nin af tasarısı toplumsal barışa hizmet etmiyor

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, MHP'nin pazartesi günü TBMM'e sunduğu af teklifine ilişkin "Kimlerin bu aftan yararlanacağı konusu tartışmalıdır. Çetelerin, mafyaların, katillerin tahliye edileceği bir kanun tasarısı Türkiye’deki toplumsal barışa hizmet etmeyecek. Düşüncelerinden dolayı cezaevlerinde olanlar, siyasi rehineler, kadın milletvekilleri, Leyla Güven, Figen Yüksekdağ, Sebahat Tuncel ne olacak? Bunun için af meselesinin çok daha kapsamlı, Türkiye toplumunu barışa ve huzura vesile olacak bir tasarı olmasını her zaman söyleyeceğiz"dedi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, HDP Kadın Meclisi, siyasal ve örgütsel süreç değerlendirmesi, yeni yasama dönemine ilişkin planlama ile yerel seçim gündemine ilişkin partinin Genel Merkez binasında toplandı. Toplantı öncesi, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

"Berberoğlu kararı Güven’e de uygulanmalı"

Yeni dönemde AKP’nin kadın politikalarının değişmeyeceğini vurgulayan Buldan, “Yeni dönemde kadın vekiller başta olmak üzere alanlarda, sokaklarda bir kez daha kadının sesi olmayı hedefliyoruz. Ama şunu belirmek isterim. Parlamento, yine eksik bir parlamento olacak. Hakkari Milletvekilimiz Leyla Güven arkadaşımız hala cezaevinde rehin olarak tutuluyor. Enis Berberoğlu kararı olumlu olduğunu söylemekle birlikte bu çifte standarttı kabul etmediğimizi belirtmek isterim. Emsal teşkil etmekle birlikte Leyla Güven’e de uygulanmalı” dedi.

"Kimlerin aftan yararlanacağı tartışmalı"

Buldan, MHP’nin teklifiyle birlikte gündeme gelen af tartışmalarına ilişkin ise şunları söyledi: “Kimlerin bu aftan yararlanacağı konusu tartışmalıdır. Çetelerin, mafyaların, katillerin tahliye edileceği bir kanun tasarısı, Türkiye’deki toplumsal barışa hizmet etmeyecek. Düşüncelerinden dolayı cezaevlerinde olanlar, siyasi rehineler, kadın milletvekilleri, Leyla Güven, Figen Yüksekdağ, Sebahat Tuncel ne olacak? Bunun için af meselesinin çok daha kapsamlı, Türkiye toplumunu barışa ve huzura vesile olacak bir tasarı olmasını her zaman söyleyeceğiz. Cezaevlerinde çocuklarıyla birlikte var. Cezaevlerinde; Selahattin Demirtaş, İdris Baluken, Bekir Kaya, Tuncer Bakırhan var. Sadece düşüncelerinden dolayı rehin tutulmalarını asla kabul etmiyoruz. Bu af meselesiyle birlikte yeni bir yol açabiliriz. Yeni bir toplumsal barışa olan ihtiyacı hep birlikte tartışabiliriz. Yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirtmek isterim.”

"Kayyımları Erdoğan’ın kıraathanelerine yollayacağız"

Birçok konuyu toplantıda masaya yatıracaklarını dile getiren Buldan, temel gündemlerinden birinin de yerel seçimler olduğunu belirtti. Buldan, “Yerel seçimler konusu kadınların çok yakından ilgilendiği ve güçlü hazırlanmamız gereken bir dönem. Biz kadınlar bir kez daha damgamızı vuracağız. Güçlü ve moralli bir şekilde alanlarda olacağız. Özellikle kayyumların olduğu belediyeleri geri alacağız. Kayyumlar gidecek ve HDP gelecek. Çünkü kayyumların yaptıkları tek icraat; kadın kurumlarını kapatmak oldu, Kürtlerin dilini, kültürünü yasaklamak oldu. Kürtlerle ilgili var olan her şeyi engellemek oldu. Bu kayyumları Tayyip Erdoğan’ın açtığı kıraathanelere göndereceğiz. Böyle bir sorumluluğumuz var” diye konuştu.

İttifaklara ihtiyaç vurgusu

Buldan, sadece kayyım atanan belediyeleri değil, metropollerde de kuracakları ittifaklar ile güçlü bir kazanım elde edeceklerini dile getirdi. AKP- MHP koalisyonunu metropollerde geriletmek istediklerini belirten Buldan, “Belediyeleri ellerinden almak için bizlere çok iş ve görev düşüyor. Bunu hep birlikte yapacağımıza inanıyoruz. Faşizmi yenecek kadar güçlüyüz ve dayanışma içindeyiz. Yerel seçimler öncesi bir kez daha kadın ittifakına ihtiyaç olduğunu belirtmek isterim. Seçimlere bir kez daha bu şekilde hazırlanacağız” dedi.

"Kadın mücadelesini en iyi şekilde anlatan bir kitap"

Buldan, tutuklu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Gültan Kışanak’ın cezaevinde kaleme aldığı “Kürt Siyasetinin Mor Rengi” adlı kitabını kadınların her yerde sahiplenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Buldan, “Bu kitap kadın yoldaşlarımıza yol gösterecek ve kadın mücadelesini en iyi şekilde anlatan bir kitap” dedi.