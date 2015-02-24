'HDP, MHP ve CHP Meclis'i eylem alanına çevirdiler'

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, TBMM Genel Kurulunda görüşülen İç Güvenlik Paketi'ne ilişkin yaptığı açıklamada "HDP, CHP, MHP nasıl Meclis'i eylem alanına çevirdiler" ifadelerini kullandı.

Yalçın Akdoğan, konuşla ilgili şunları söyledi: "HDP, CHP, MHP nasıl Meclis'i eylem alanına çevirdiler. Nasıl kol kola hareket ediyorlar. Nasıl statüko cephesi kurdular, izliyorsunuz. Açıkça söylüyorum: Bu cephenin arkasında yine vesayet odakları var, paralel yapı var. Onlar çalıyor, onlar oynuyorlar.



Çünkü biliyorlar ki bu reform paketi yasalaştığında Türkiye'de darbeler dönemi tarihi karışacak, vesayet özlemleri suya düşecek. İster derin devlet yapılanmaları ister paralel devlet yapılanmaları ister KCK türü yapılanmalar, onların hiçbirine eyvallah etmeyiz" dedi.