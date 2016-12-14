HDP’de eş genel başkanlarla birlikte 12 milletvekilinin tutukluluğu sürerken, yeni gözaltıların devam etmesi parti tabanında "TBMM’den çekilme" tartışmalarını gündeme getirdiği belirtildi. HDP içinde, partinin özellikle anayasa değişikliği sürecinde TBMM dışında kalmasının amaçlandığı ve "Anayasa değişirken, HDP olmasın istiyorlar" yorumu yapıldığı belirtildi. Partide yapılan ilk değerlendirmelerde, HDP’nin ise parlamento çatısı altında çalışmalarına devam edeceği vurgusu yapılıyor.

HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’la birlikte 12 milletvekilinin tutukluluğu 40 güne yaklaşırken; HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya geçen hafta İstanbul’da gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.

TBMM Genel Kurulu’nda devam eden bütçe görüşmeleri kapsamında önceki günkü oturumun sona ermesinin ardından HDP Genel Merkezi’ne giderken HDP Grup Başkanvekili Çağlar Demirel ile HDP Siirt Milletvekili Besime Konca da farklı dosyalardan ötürü yolda tutuklandı.

Demirel, kırmızı plakalı aracı durdurularak gözaltına alınırken, Demirel hakkında mahkemenin bir gözaltı kararı olmadığı, imzasız ve onaysız bir yakalama kararı ile işlemin yapıldığı ifade edildi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, parti içinde vekillere gözaltı ve parti teşkilatına yapılan operasyonlarla amaçlananın parti tabanında bir süredir dile getirilen "TBMM’den çekilin" baskısını artırmak olduğu belirtiliyor. HDP’nin özellikle anayasa değişikliği sürecinde TBMM dışına itilmesinin amaçlandığı ifade ediliyor.

"HDP Meclis’te kalacak"

Partide yapılan ilk değerlendirmelerde ise AKP’nin özellikle anayasa değişikliği sürecinde HDP’siz bir parlamento istediği yorumları yapılırken, HDP’nin ise parlamento çatısı altında çalışmalarına devam edeceği vurgusu yapılıyor. İl ve ilçe teşkilatlarına yönelik operasyonların parti tabanında HDP’nin TBMM’den çekilmesi gerektiği görüşünü artırdığı ifade edilirken, anayasa değişikliği sürecinde HDP’nin yapmaya hazırlandığı etkili muhalefetin tabandaki bu görüşü değiştireceği de kaydediliyor.

Kısa konuşma tepkisi

TBMM Genel Kurulu’ndaki dünkü bütçe görüşmelerinde ise söz hakkı olan HDP’li milletvekilleri yalnızca birkaç dakika konuşarak tepkilerini dile getirdi. Grupta alınan karar kapsamında HDP’li vekilleri sataşmalara yanıt vermedi ve gerilim çıkmaması için tartışmalardan da kaçındı.

HDP’nin bundan sonra TBMM faaliyetlerine katılıp katılmayacağı konusundaki nihai kararını yeni yılın başında vermesi bekleniyor.