HDP: Meclis'i, Kürt sorununun demokratik çözümü başta olmak üzere çözüm adresi haline getirmek için mücadelemizi sürdüreceğiz

Halkların Demokratik Partisi (HDP), yeni yasama yılında, "Meclis'i, Kürt sorununun demokratik çözümü başta olmak üzere çözüm adresi haline getirmek için mücadelemizi sürdüreceğiz" mesajını paylaştı.

HDP'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni yasama yılında da Meclisi, Kürt sorununun demokratik çözümü başta olmak üzere Türkiye’nin temel sorunlarının çözüm adresi haline getirmek, halkın Meclisine dönüştürmek için mücadelemizi sürdüreceğiz. Değiştireceğiz; buna gücümüz de var irademiz de." ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğa, Meclis'te yaptığı konuşmada, "Kürt sorunu' denilen meseleyi, hak ve özgürlüklerden kalkınmaya kadar tüm boyutlarıyla çözdük. Bu meseleyi hâlâ istismar konusunu yapmak isteyenlerin maskelerini de aynı şekilde düşüreceğiz." dedi.

TIKLAYIN | Erdoğan: 'Kürt sorunu' denilen meseleyi çözdük, istismar edenlerin maskelerini düşüreceğiz