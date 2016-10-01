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HDP liderleri Demirtaş ile Yüksekdağ Meclis açılışına katılmadı

Demirtaş ve Yüksekdağ'ın Genel Kurul'daki milletvekili sıralarına gül konuldu

01 Ekim 2016 18:43

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, 26. Dönem ikinci Yasama Yılı açılış törenine, HDP Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ katılmadı.

Başbakan Binali Yıldırım, kabine üyeleri, siyasi parti genel başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ilekuvvet komutanları, Yüksek Yargı Başkanları, ve milletvekillerinin hazır bulunduğu açılışta, HDP liderlerinin katılmadığı törende Demirtaş ve Yüksekdağ'ın Genel Kurul'daki milletvekili sıralarına gül konuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis salonuna geldiği anda da HDP'li vekillerden hiçkimse ayağa kalmadı.

 

 

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Selahattin DemirtaşFigen YüksekdağMeclis açılışı

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