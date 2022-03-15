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HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan 3. fezleke iade edildi

Güzel'in hakkında 'terörün finansmanı' ile ilgili yeni bir fezleke hazırlandı

15 Mart 2022 21:34

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında 'terörün finansmanı' suçlamasıyla hazırlanan ve Meclis'e sunulan 3'üncü fezleke, yargıya iade edildi.

Yasama dokunulmazlığı Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylamayla kaldırılıp hakkındaki 2 fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in hakkında 'terörün finansmanı' ile ilgili yeni bir fezleke hazırlandı.

Savcılığın ek dosya olarak Meclis'e gönderdiği fezleke, sürece dahil edilmemişti. Söz konusu fezlekenin, dokunulmazlığın kaldırıldığı daha önceki 2 dosya ile teknik bağlantısı tespit edilemediğinden fezleke yargıya iade edildi. İade kararı, TBMM Genel Kurulu'nda okunarak bilgiye sunuldu. (DHA)

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