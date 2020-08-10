HDP'li Pero Dündar: Mardin’de Covid-19 hastaları hastanede yer olmadığı gerekçesiyle evlerine gönderiliyor

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin Milletvekili Pero Dündar, Mardin’de 1 Haziran sonrası hızla artan Covid-19 vakalarını Meclis gündemine taşıdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması talebiyle soru önergesi veren Dündar, “Mardin’de ‘normalleşme’ süreci ile birlikte artan vaka sayıları nedeniyle pandemi hastanesi ilan edilen sağlık kurumlarındaki yatakların neredeyse dolduğu, salgının başında pandemi hastanesi ilan edilmeyen yerlerde bile hasta yatışları yapıldığı bilgisi illerdeki sağlık örgütleri tarafından defalarca kamuoyuna yansımıştır” dedi.

"İzolasyon şartları yerine getirilemiyor"

Hastanelerdeki doluluk oranına dikkat çeken Dündar, şunları söyledi:

“Bütün hastanelerde pozitif vakaların yatışlı olması nedeniyle halkın hastanelere gitmeye çekindiği, sonucu pozitif çıkan vakaların tedavi ve izolasyon/karantina uygulaması yapılmak üzere eve gönderildiği ancak vakaların ve temaslıların, ekonomik, psikolojik ve sosyal nedenlerden dolayı izolasyon/karantina şartlarını yerine getiremediği de yine aktarılan bilgiler arasındadır.

"Mardin'de yataklar neredeyse doldu"

Ancak hem sosyal hem de ekonomik nedenlerle vaka ve temaslıların karantina şartlarına uyamadığı ve salgının yayılmasına neden olmaya devam ettikleri de açıktır. Evde Kal' çağrılarına devam eden ekonomik kriz nedeniyle geçinemeyen emekçilerin uyması söz konusu olmamaktadır.

Hastanede yatak sayısının neredeyse dolduğu, vaka sayısının çok ciddi oranda artış gösterdiği illerden biri de Mardin ilidir. Yurttaşlar, hastanede yer olmadığı gerekçesiyle evlerine gönderildiklerini tarafıma iletmiştir.”

HDP’li Dündar'ın, Bakan Koca’ya yönelttiği sorular şöyle:

Pandemi sürecinin başlaması ile birlikte Mardin’de Covid-19 testi yapılan kişi sayısı kaçtır? İlçelere göre dağılımı nedir?

Pandemi sürecinin başlaması ile birlikte Mardin’de vaka sayısı kaçtır? Mardin’de Covid-19 virüsünden kaynaklı yaşamını yitiren kişi sayısı kaçtır?

Mardin’de Covid-19 hastalarının hastanelerde yer olmadığı gerekçesi ile evlerine gönderildiği bilgisi doğru mudur?

Eve gönderilen vakaların ve temaslıların karantina şartlarına uyamamasının salgının yayılması üzerinde etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Bu nedenle hastalanan kişilerin sayısı veya oranı hakkında elinizde bir istatistik mevcut mudur?

Pandemi hastanesi ilan edilmeyen sağlık kurumlarında pozitif vakaların yatırıldığı ve bu nedenle bu hastanelere başvuran kişi sayısında düşme olduğu doğru mudur?

Türkiye'de hizmet vermek üzere kurulan sahra hastanesi var mıdır, varsa hangi illerde kaç tane kurulmuştur?

Hem vakaların toplumdan izole edilmesi hem de pandemi hastanesi ilan edilmeyen yerlerde hasta yatışının yapılmaması ve halkın sağlık hizmeti almak için kaygı duymadan bu yerlere başvurmasını sağlamak için sahra hastanelerinin kurulmasının faydalı olacağını düşünüyor musunuz?

Vaka sayısının en fazla olduğu ve hastanelerde yatak sayısının neredeyse dolduğu Mardin ilinde sahra hastanesinin açılması için Bakanlığınızın bir girişimi olacak mıdır?

Daha birinci dalganın pik seviyesine varılmadığı ve vaka sayılarının Bakanlığınız tarafından açıklananın çok üzerinde olduğunu bildiğimiz bu dönemde sahra hastanelerinin kurulmamasının, muhalefetin yönettiği Adana Büyükşehir Belediyesi'nin kurmuş olduğu sahra hastanesinin değersizleştirilmesi nedeniyle politik kaygılar ile alakası var mıdır?

Sosyal devlet olmanın gereği olarak, vakaların ve temaslı listesine düşenlerin ekonomik olarak desteklenmesi düşünülmekte midir ve bununla ile ilgili tarafınızca yürütülen bir çalışma var mıdır?