HDP'li Paylan, Soylu'ya kiliseye yapılan 'nefret saldırısı'nı sordu: Cumhurbaşkanı'nın 'kılıç artığı' ifadesinin rolü olduğunu düşünüyor musunuz?

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İstanbul'daki bir kilise kapısının 'Koronavirüs'ü bunlar bela etti" denerek yakılması üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Cumhurbaşkanı’nın kullandığı 'kılıç artığı' gibi nefret söylemlerinin rolü olduğunu düşünüyor musunuz?" diye sordu.

HDP Milletvekili Garo Paylan, İstanbul Bakırköy'deki Dzınunt Surp Asdvadzadzni Kilisesi'nin giriş kapısının yakılması ve zanlının ifadesinde ''Koronavirüs'ü bunlar bela etti'' sözlerini Meclis gündemine taşıdı.

"Nefret saldırılarının, devlet içindeki görünür veya görünmez odaklar tarafından yönlendirildiğini düşünen" Paylan, verdiği soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:

"Aşağıdaki sorularımın, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu tarafından Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 96 ile 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

8 Mayıs 2020 günü, İstanbul Bakırköy’de bulunan Ermeni kilisesine, sokak kapısı ateşe verilmek suretiyle bir nefret saldırısı gerçekleşmiştir. Nefret saldırısını gerçekleştiren zanlının, yakalandıktan sonra verdiği ifadede “Koronavirüs'ü bunlar başımıza bela ettiği için yaktım” dediği basına yansımıştır.

Bakırköy ve diğer ilçelerde bulunan kiliselere yakın zamanda, defaatle nefret saldırıları gerçekleşti. Mabet kapılarına ayrımcılık ve nefret söylemi içeren ifadeler yazıldı. Silahlı saldırı girişimleri oldu.

Bu bağlamda,

Azınlıkların ibadethanelerine yapılan nefret saldırılarında, Cumhurbaşkanı’nın kullandığı “kılıç artığı” gibi nefret söylemlerinin rolü olduğunu düşünüyor musunuz? Sıkça saldırıya uğrayan azınlıklara ait ibadethanelerin güvenlikleri için ne gibi tedbirler almaktasınız? Bu nefret saldırılarının, geçmişte olduğu gibi devlet içindeki görünür veya görünmez odaklar tarafından yönlendirildiğini düşünüyorum. Aksini rahatlıkla söyleyebilir misiniz?"

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