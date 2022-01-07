HDP'li Paylan: Sayın Erdoğan Merkez Bankamızı batırdı, tefecilere gidiyor

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, kur korumalı mevduat ve Merkez Bankası'nın gözetimindeki yabancı paraların haczedilememesini öngören kanun teklifi ilişkin "Torba yasa da skandal bir madde daha var. Torba yasadaki madde, ‘Merkez Bankamıza başka ülkelerin başka ülkelerin Merkez Bankaları para yatırırlarsa o paraların haczedilmemesi için yasa çıkarıyoruz’ diyor. Merkez Bankamızın kasası boşaldı. Şu anda Merkez Bankamız batık. Batık olan esnaf ne yapar, tefeciye düşer. Sayın Erdoğan da Merkez Bankamızı batırdı. Şu anda batık durumda. Tefecilere gidiyor." açıklamasını yaptı.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, TBMM’de basın toplantısı yaptı. Paylan, özetle şunları söyledi:

“Esası dolar garantili faiz verilmesi”

Plan Bütçe Komisyonunda bir torba yasa görüşüyoruz, evlere şenlik. Saraydan geldi. Bu torba yasanın en önemli maddesi, ‘dolar garantili faiz’ maddesi. Bunlar, ‘kur garantili mevduat’ diyorlar ama işin esası, dolar garantili faiz verilmesi. Bu yasalaştığında, Türk lirasıyla mevduatını bankaya yatıranlar dolar garantisiyle faiz alacaklar. Bu mevduatların büyük çoğunluğu, hangi bankalara yatırılıyor, özel bankalara yatırılıyor. Yurttaşlarımız yüzde 14 ile özel bankalara mevduat yatıracaklar, özel bankalar bu yüzde 14 ile topladıkları mevduatı ya yüzde 24 ile Hazine’ye satacaklar, yani yüzde 10 kılçıksız bir faiz kazanacaklar ya da yüzde 30 ile yüzde 35 ile yüzde 40 ile yurttaşlarımıza kredi verecekler. Böyle bir garanti dünyanın hiçbir yerinde yok. Eğer ki yüzde 14 ile toplanan mevduatlarda dolar yüzde 14’ün üzerinde artarsa bu fark yurttaşlarımızın vergileri ile kapatılacak. Bu ifade, ‘yurttaşların vergileri ile kapatılması’ anayasaya tamamen aykırı. Çünkü anayasamızın 73. maddesi ‘vergiler kamu giderlerini karşılamak üzere toplanır’ diyor. 84 milyon yurttaştan toplanan verginin, 200 bin zengin aktarılması anayasaya uygun değildir. Yüz milyarlarca lira para babalarına aktarılacak.

Hazinemize 100 milyarlarca yük binecek

Şu anda sisteme 100 milyar TL girdi. Yarın öbür gün 300-400 milyar lira girecek ve dolar fırladığında Hazine’mize 100 milyarlarca lira yük binecek. Bu parayı Hazine nereden ödeyecek? Merkez Bankası’na para bastıracak. Bu paralar basıldığında, enflasyon daha da yükselecek. Zamlar daha da artacak ve bu enflasyonun bedelini yoksullar ödeyecek. Yoksul daha yoksul, zengin daha zengin olacak. Bir ülkenin hazinesi bir ülkenin Meclis’i yoksulu daha yoksul zengini daha zengin etmek için çalışmaz. Tam tersine zenginden vergi alıp, yoksula aktarmak için çalışır. Bu yasanın Meclis’ten geçmemesi için biz HDP’liler olarak elimizden gelen her türlü mücadeleyi vereceğiz.

“Ülkemizi kara para aklama ülkesi haline getirebiliyorlar”

Torba yasa da skandal bir madde daha var. Torba yasadaki madde, ‘Merkez Bankamıza başka ülkelerin başka ülkelerin Merkez Bankaları para yatırırlarsa o paraların haczedilmemesi için yasa çıkarıyoruz’ diyor. Merkez Bankamızın kasası boşaldı. Şu anda Merkez Bankamız batık. Batık olan esnaf ne yapar, tefeciye düşer. Sayın Erdoğan da Merkez Bankamızı batırdı. Şu anda batık durumda. Tefecilere gidiyor. Tefeciler, ‘sen batıksın ben sana para vereceğim ama param haczedilebilir. Aman sen benim param haczedilmez diye yasa çıkar’ diyor. Bu kadar tehlikeli bir yasa ile karşı karşıyayız. Belki bu yasa ile Libya’dan, Arap Emirlikleri’nden 3-5 milyar dolar bulabileceksiniz. Borç alanlar, emir alırlar. Gerçekten bunlar akıllarını yitirmişler. Allah insanın önce aklını alırmış, bunların da önce aklını aldı herhalde. 'Merkez Bankası’na para yatıran ülkelerin paraları haczedilemez' diye bir yasa getirebiliyorlar ve ülkemizi kara para aklama ülkesi haline getirebiliyorlar. Bu ülkemizi kara para aklayan diktatörlerin parasını koruyan bir ülke sınıfına düşürecek ve demokratik ülkelerden gelebilecek sermayede daha fazla kaçacak.

"En düşük emekli maaşının 4 bin 250 TL’ye yükseltilmesi için önerge vereceğiz"

Yasa, ‘en düşük emekli maaşı 2 bin 500 lira olacak’ diyor. Bu yasaya el kaldıracak milletvekillerine ben seslenmek istiyorum. Ben de dahil olarak, gelin bir ay 2 bin 500 TL ile geçinmeyi deneyelim, hadi buyurun. 600 milletvekiline sesleniyorum, hadi gelin hep beraber. Var mısınız ben varım. Bu yasayı bürokratlar, bakan yardımcıları üç, beş maaş alıyorlar. 100 bin lira -150-200 bin lira maaş alıyorlar. Ama bu yasayı ilgilendiren emeklilere 2 bin 500 lira emekli maaşını reva görüyorlar. Bu kabul edilemez. Biz HDP olarak, en azından mevcut ekonomik şartlarda, en düşük emekli maaşının 4 bin 250 TL’ye yükseltilmesi için komisyona önerge vereceğiz. Aynı zamanda tüm emeklilere en az asgari ücrete yapılan kadar yani yüzde 50 zam yapılmasını teklif edeceğiz.” (ANKA)