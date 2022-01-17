HDP'li Paylan: Hazine'nin altına büyük bir hortumu bağlıyorsunuz; bu yoksuldan alıp zengine aktaran bir hortumdur

Dövizlerini Türk lirasına dönüştüren kurumlara vergi istisnası getiren iki maddelik kanun teklifinin görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda başladı. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, “Başlattığınız ve yasasını getirdiğini uygulama daha birinci haftasında çöktü. Dolar mevduatlarında çözülme yok, tam tersine artış var. Sistem başarısız olmuştur net bir şekilde ve sistem başarısız olduğu için büyük bir panik var… Siz, bu Hazine’nin altına büyük bir hortumu bağlıyorsunuz. Ve bu hortum yoksuldan alıp zengine aktaran bir hortumdur” dedi.

AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir’in hazırladığı ve 44 milletvekilinin imzaladığı iki maddelik ‘Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün görüşülmeye başlandı.

Usul üzerine söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, “İlk defa bu türden, temel kanun olarak Genel Kurul’da görüşülmeyecek bir teklif geliyor farklı olarak. Buna memnun oldum ancak neden bundan önce görüştüğümüz, şu anda Genel Kurul’da görüşülmekte olan kanun teklifine ilave edilmiyor” eleştirisinde bulundu.

Teklifin geneli üzerinde sunum yapan AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir’in “Madde görüştüğümüzde detaylı açıklayacağım” sözlerini eleştiren HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, “İki madde var, anlat bence. 20 tane madde yok ki iki tane madde var. Uğur Bey, teklifi sen getirdin, biraz daha tafsilatlı bilgi verin” dedi.

Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz ise “Bir teklif olarak söylüyorum; iki maddemiz var sadece, isterseniz geneli olarak konuşmak yerine iki maddeyi etraflıca değerlendirelim” diye konuştu. Bunun üzerine CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu “İlgisi olmayan maddeler” diyerek tepki gösterdi. Aydemir ise “Sayın Başkan, geneli üzerinde ne konuşacağıma ben karar veririm” dedi.

Bekaroğlu: Uygulanan ekonomik model kapitalizmdir

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu şu eleştirilerde bulundu:

“İki maddelik bir kanun teklifi ile karşı karşıyayız. Umarım bunu temel kanun olarak getirmezsiniz Genel Kurul’a. Birincisi; ‘Teknik bir şey olarak yapıyoruz ve mükelleflerden gelen talepler üzerine yaptık 2014’ten bu yana’ diyorsunuz. Kabul edilir bir şey ancak bunu savunma gerekçeleriniz cidden problemli. Yani ‘Şu kadar seneden beri yapmıyoruz, bu iş zordur. Peki 2023’te nasıl yapacağız’. Böyle bir gerekçe olmaz. Genel gerekçelerle madde gerekçeleri iki ayrı kalemden çıkmış. Madde gerekçeleri belli ki belli bir uzmanlık düzeyi olan kalemlerden çıkmış, genel gerekçeler ise öylesine yazılmış… Esas ikinci madde üzerinde konuşacağız. Biraz evvel Uğur Bey de anlattı, daha önce Sayın Cumhurbaşkanı’ndan başlayarak bakanlardan, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin sözcülerinin tamamı işte, ekonomik durumla izah edilemeyen kurdaki köpük, ekonomide bizim dışımızda ortaya çıkan sebepler, korona, pandemi sebepleri, dünya dengeleri, dış güçler, düşmanlar filan hep böyle anlatıla geliyor. Böyle değil yani. Şu anda ekonomide bir kriz yaşıyorsak ‘köpük’ filan diyerek o krizi küçümsemeyin. Nası, ayeti, hadisi bu işlere karıştırmayın… ‘Yok efendim ne kapitalizmi, kahrolsun kapitalizm’ diyor Sayın Cumhurbaşkanı, ‘Nas’ dediği gibi. Arkadaşlar, uygulanan ekonomik model kapitalizmdir. Bir gün TÜSİAD’a söverek, ertesi TÜSİAD ile toplantı yaparak kimi kandırıyorsunuz” diye konuştu.

Paylan: Allah sizi ne yapsın ya!

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da şunları söyledi:

“Dolar garantili faiz ucube sistemini bir hafta önce komisyonumuza getirdiniz ve 20 gün önce yasa dışı olarak da bu uygulamaya başlattınız. Başlattığınız ve yasasını getirdiğini uygulama daha birinci haftasında çöktü… Sistem çöktü, başarısız. Dolar mevduatlarında çözülme yok, tam tersine artış var. Sistem başarısız olmuştur net bir şekilde ve sistem başarısız olduğu için büyük bir panik var. Siz sistemi zorluyorsunuz. ‘Nas’ diye başlayan sonra ‘Bu sistem mutlaka başarılı olması gerekir’ diye yapılan ihtiras, bu sistemi sonuna kadar zorluyor ve büyük bir kriz potansiyeli ile ülkemizi karşı karşıya bırakıyor.

Nebati Bey ‘137 milyar lira bu sisteme girdi’ diye övgüyle anlatıyor. Bunun üst limiti neresi... Fiili olarak geçiş olmuyor. Geçmiş gibi yapıyor insanlar. Dolardan TL’ye geçmiş gibi yapıyorlar, kur farkı gelirlerini temize çıkarıyorlar… Yarın dolar 24 lira olsa dolar bazında faiz alır. Yani dolarını korumuş olacak şirketler. Hem beş kuruş vergi vermeyecek hem de dolar bazında parasını korumaya alıyorlar. TL’ye geçmiyor… Şimdi bu ülkenin hazinesi hepimizin hazinesi. Siz bu Hazine’nin altına büyük bir hortumu bağlıyorsunuz. Ve bu hortum yoksuldan alıp zengine aktaran bir hortumdur. Bu da Anayasa’mıza aykırıdır.

Geçen hafta burada Hazine ve Maliye Bakan Yardımcımız ‘Dua edelim de bu sistem başarıya ulaşsın’ demişti. Dua ile işlemiyor bu mesele. Dua dediğimiz şey, önce aklınızı kullanırsınız, her şeyi dünyadaki bilime, ilime uygun bir şekilde yaparsınız sonra tevekkül edersiniz, dua edersiniz. Bu ayrı bir şeydir. Ama siz her şeyi ilime, bilime, akla aykırı yapıyorsunuz, sonra işi Allah’a havale ediyorsunuz. Allah sizi ne yapsın ya.”