HDP'li Paylan: Geçen yılki Euro karşılığını verse asgari ücretin 6 bin liranın üzerinde olması gerekiyor

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan,“Asgari ücret 4 bin lira olacakmış. İhya olacaksınız. Asgari ücret 6 bin lira olmalı. Bu kafayla dolar 20-30 liraya yükselecektir. 6 bin lira anlamsız hale gelecektir. Şu anda asgari ücret 160 euro. Geçen yılki asgari ücretin euro karşılığını vermeye kalksa 6 bin liranın üzerinde değeri ifade etmesi gerekiyor” dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, bugün TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Garo Paylan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Bu ‘nas’ diyorsun da Allah’ını seversen, Allah’ın sana verdiği aklı kullanmaktan niye imtina edersin? Sen, ‘Böyle bir şeyi bana nas söyledi, ben bu yolda devam edeceğim’ diyorsun. Allah sana akıl fikir de vermiş. Allah akıl fikir verdiyse, bir yolda kaybediyorsan o yoldan dönersin. Neden inat ediyorsun?” diye sordu.

"Bir kahve 100 lira yapıyor; içebilir misin, içemezsin boğazına dizilir"

Paylan, “Paramız pul oluyor. Geçenlerde yurt dışına çıktım. Bir kahve içeyim dedim, boğazıma dizildi. Bir kahve 100 lira yapıyor. İçebilir misin, içemezsin boğazına dizilir. Ama yabancı Hans ile George buraya geliyor, ‘Harcıyorum, harcıyorum, bitmiyor’. Hans’a, George’e keyif; Ahmet’e, Mehmet’e zulüm. Bu mudur sizin ekonomi politikanız? Hans, George gelsin, Ayşe, Fatma, Agop, Ahmet, Mehmet ona ırgatlık yapsın üç kuruşa. Asgari ücret şu an 160 euroya düştü” dedi.

"Bu kafayla dolar 20-30 liraya yükselecektir"

Paylan, “Asgari ücret 4 bin lira olacakmış. İhya olacaksınız. Sayın Erdoğan, 4 bin lira, belki bundan 2 ay önce bir anlam ifade edebilirdi. Ekmeğe yüzde 100’e yakın zam gelecek. Sen işçiye bin lira zam vermişsin ne anlamı var. Verdiğin zammın bir anlamı kalmadı. Asgari ücret 6 bin lira olmalı. 6 bin lira da 2 ayda anlamsız hala gelecektir. Bu kafayla dolar 20-30 liraya yükselecektir. 6 bin lira anlamsız hale gelecektir. Şu anda asgari ücret 160 euro. Geçen yılki asgari ücretin euro karşılığını vermeye kalksa 6 bin liranın üzerinde değeri ifade etmesi gerekiyor” diye konuştu. (ANKA)