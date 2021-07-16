HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu yeniden milletvekili

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu yeniden Meclis'e döndü. İade kararı bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda okundu. Okunan kararla Gergerlioğlu, 4 ay sonra yeniden milletvekili.

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle 2 Nisan'da tutuklanan ve geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Gergerlioğlu, CHP'li Enis Berberoğlu'nun ardından AYM kararıyla milletvekilliğine dönen ikinci isim oldu.

Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararı sonrası cezaevinden çıkan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Twitter’dan düşürülen milletvekilliği ile açıklama yaptı.

Gergerlioğlu, şu ifadeleri kullandı: "Vekilliğe iadem için Yargı kararı bugün okunuyor. Saat 14.30’da okunduktan sonra TBMM Genel kurula gireceğim. Halkın verdiği hakkı haksızlıkla kimse alamaz, galip gelen halkın iradesidir."

Ne olmuştu?

Anayasa Mahkemesi (AYM), vekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun bireysel başvurusu sonucunda, Gergerlioğlu’nun "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiğine karar vermişti.

Anayasa Mahkemesi'nin kararının ardından Gergerlioğlu cezaevinden tahliye edilmişti.