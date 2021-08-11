HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: İçişleri Bakanı Soylu, Konya Valisi, Konya Emniyet Müdürü ve Konya Cumhuriyet Başsavcısı istifa etmeli

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesi hakkında “İki aile husumeti’ diye geçiştirmeye çalışan yetkililer var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya Valisi, Konya Emniyet Müdürü ve Konya Cumhuriyet Başsavcısı bir an evvel istifa etmelidir ve haklarında hukuki işlemler yapılmalıdır” dedi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Milletvekilliğinin düşürülmesinden sonraki süreci özetleyen Gergerlioğlu, şunları söyledi:

“Anayasa’ya hukuksuz bir kararla milletvekilliğimiz düşürülmüş, adalet nöbetine başlamış, darpla gözaltına alınmış, 96 gün cezaevinde kaldıktan sonra, tekrar dönmüş bulunmaktayım. ‘Pardon’ denilerek geri dönmek utançtır. Meclis Başkanlığı için utançtır. Bana bu hukuksuz muameleyi yaparak, 84 milyona bu utanç verici hadiseyi yaşatan Meclis Başkanlığı’nı ve yürütmeyi kınıyorum. Halkın vekili olarak yeniden Meclis’te olduğumu, çok daha aktif hizmet edeceğimi söylemiş olayım.”

"Etnik meselelerin ciddiyetini anlamıyorlar"

Aynı aileden yedi kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı için Konya Meram’a inceleme yapmaya gittiğini, aile ve bölgedekilerle konuştuğunu aktaran Gergerlioğlu, şöyle konuştu:

“Konya’da bir katliam yaşandı. Pazar günü Konya’daydım. Olayı yerinde tespit ettim. Maalesef çok büyük ihmaller var. Etnik bir gerilim, gerginlik var. Bilinçaltı bir gerginlik var. Ülkedeki ayrımcılığın yansıması var. Bunu basit bir olay olarak geçiştirmek mümkün değil. Göz göre göre gelen bir cinayet. Etnik meselelerin ciddiyetini anlamayan yetkililer, büyük bir ihmal göstermiş ve suçludurlar. Bir kişi hasmı olduğu ailenin evine giderek insanları kurşunlamış, evi ateşe vermiş ve bile bile çok korkunç bir katliama imza atmış. Şu ana kadar tutuklanan sayısı çok az. Bütün bunları iki aile husumeti diye geçiştirmeye çalışan yetkililer var. Merhumlardan iki üç tanesi avukat bürosuna gelerek ‘her an saldırıya uğrayabiliriz, yetkililer bizi korumuyor, koruma verilmiyor, çok tedirginiz dedikten iki saat sonra bu korkunç katliam gerçekleştirilmiştir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya Valisi, Konya Emniyet Müdürü ve Konya Cumhuriyet Başsavcısı bir an evvel istifa etmelidir ve haklarında hukuki işlemler yapılmalıdır. İnsan hayatlarını kaybetmiş, etnik bir meseleden olduğu yönünde çok kuvvetli belirtiler var. Olayın üstü örtülmeye çalışılıyor. Hangi yüzle yetkililer, ‘husumettir’ diyebilirler?”

"Linç kültürü hakim olabilir"

Gergerlioğlu, Ankara Altındağ’da Türk ve Suriyeli arasında çıkan ve Emirhan Yalçın’ın hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin şunları söyledi:

“Bugün de Altındağ da sıkıntı yaşandı. Suriyeliler var, yeni gelen Afganlılara yönelik tepki var. Olayın siyasi boyutu ayrı. Biz göçmenler, mülteciler konusunu bir insan hakkı sorunu olarak görüyoruz. Altındağ’da vuku bulan hadisede 1 yaralı 1 ölü vardır. Emirhan Yalçın isimli bir Türk, Suriyeli tarafından katledilmiş. Bunlar son derece hassas olaylar. İktidar çözmezse, toplum etnik hadiselerle linç kültürü hakim olabilir. Devlet etnik sıkıntıları ortadan kaldıramazsa Konya’da olduğu gibi hadiseler gerçekleşiyor. Suriyeliler konusunda bir nefret kültürü pompalanırsa bu tür hadiseler olur. İnsanlar linç girişiminde bulunmuştur. Bunlar işaretleridir. İktidarın bir çözüm bulması lazım. Bir hukuk devletinde meseleler anayasal çerçevede çözülür. Bundan sonra olaylar olursa, vebal sorunu çözemeyen yetkililerdedir.

Umalım bu tür gerginlikler bitsin. Bizim davamız, bu meseleleri insan haklarına odaklı nasıl çözeriz diyoruz. Hem Kürt hem Suriyeli meselesinde insan haklarına uygun şekilde iktidar tarafından çözülmesi gerektiğini ifade ediyoruz.”

Ne olmuştu?

Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda Dedeoğulları ailesinden 7 kişi yaşamını yitirmiş, ev de ateşe verilmişti.