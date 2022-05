HDP'li Oluç'tan Bakan Nebati'ye: Kim en dibe getirdi Türk lirasını?

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, “Türk lirası en düşük durumda, daha ineceği bir yer yok, vatandaş rahat olsun” diyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi eleştirdi. Oluç, “Kim en dibe getirdi Türk lirasını? Şimdi kur korumalı mevduatta yüzde 48 faiz ödüyorsunuz. Kimin vergilerini aktarıyorsunuz baronlara? Halkın vergilerini. Şimdi biz ‘enflasyon var, hayat pahalılığı, işsizlik, geçim derdi’ diyoruz. Bu bakan ne dediğini bilmiyor” dedi.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin “Türk lirası en düşük durumda, daha ineceği bir yer yok, vatandaş rahat olsun” sözlerini değerlendiren Oluç, şunları söyledi:

“Söze bakın: 'Türk lirası en dibe vurdu, daha ineceği yer yok.' Kim en dibe getirdi Türk lirasını? Yüzde 19 faizi beğenmeyip zırva bir faiz enflasyon teziyle yüzde 14’e çektiniz faizleri ekonomi yönetimi olarak. Şimdi kur korumalı mevduatta yüzde 48 faiz ödüyorsunuz. Kimin cebinden ödüyorsunuz? Halkın cebinden. Kimin vergilerini aktarıyorsunuz baronlara? Halkın vergilerini. Şimdi biz enflasyon var, hayat pahalılığı, işsizlik, geçim derdi’ diyoruz. Ekonomi ve Maliye Bakanı diyor ki ‘ezan dinmez bayrak inmez’ diyor. Ne diyorsun ya? Kim ezanla bayrakla ilgileniyor şu anda? Berat Albayrak istifa etti; ezan sustu bayrak indi mi? Sen olmazsan ezan susmaz, bayrak inmez, sen olmamış olursun. Yanlış ekonomi politikalarını yapan kişi olmazsa bu toplum rahatlar. Bu bakan ne dediğini bilmiyor.”

Kur korumalı mevduat hesaplarına değinen Oluç, Hazine'den, yani vatandaşın cebinden mevduat sahiplerine düzenli faiz ve rant aktarımının başladığını iddia etti. Oluç, vergilerden oluşan meblağın, örtülü faiz olarak kur korumalı mevduat hesaplarını açmış olanlara aktarıldığını söyledi.

"Kur korumalı mevduat hesabı, bütçede koca bir kara delik açtı"

İki gün önce kur korumalı mevduat hesaplarının ilk vadesinin sona erdiğini hatırlatan Oluç, şunları kaydetti:

"İlk vadesinin sonucu 14 milyar Türk lirası. Daha bunun devamı gelecek. Hazine'den 14 milyar Türk lirası aktarıldı. Bütçede koca bir kara delik açtı bu kur korumalı mevduat hesabı. Yanlış bir politika ve doların her yüzde 10'luk artışında kamuya ekstra 60 milyar Türk lirası yük bindirecek bir sistemden söz ediyoruz. Bu sürdürülebilir bir sistem değil. İşçinin, çiftçinin, emeklinin, EYT'lilerin taleplerine 'kaynak yok' diyen bir ekonomi yönetimi var ama kur korumalı mevduat hesabıyla halkın ödediği vergileri o mevduat hesaplarına aktarıyor bu yönetim."

"Et ve Süt Kurumu ucuz satmakla yükümlü"

Et ve Süt Kurumu'nun et fiyatına yaptığı zammı anımsatan Oluç, "Dün bunu eleştirdik. Neden yaptığını açıkladı müdür. Hangi kurumun başında olduğunun farkında değil. Et ve Süt Kurumu, kamu kurumu. Sen insanlara ucuz ürün satmakla yükümlüsün. Senin görevin o." sözlerini sarf etti.

"Kameralar varken bunu yapanlar kameralar yokken neler yapıyorlar"

Adana'da Furkan Vakfı üyelerinin yaptığı eyleme yönelik polisin müdahalesini hatırlatan Oluç, "İster Furkan Vakfı ister başka birisi hiç tartışmasız, amasız, fakatsız bu kabul edilebilir bir şey değildir asla. Bu şiddet, nefret asla kabul edilebilir bir şey değildir ve bu İçişleri Bakanı Türkiye'yi bu hale getirmiştir işte. Kameralar varken bunu yapanlar kameralar yokken neler yapıyorlar. İşte bir kez daha görüldü; işkence, kötü muamele, şiddet, öldüresiye dayak bu iktidarın getirdiği durum." diye konuştu.