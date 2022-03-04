HDP’li Oluç: 6 muhalefet partisinin mutabakat metni siyasi cesaret açısından eksik

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, 6 muhalefet partisinin 28 Şubat'ta açıkladığı mutabakat metnini değerlendi. Oluç, metne ilişkin “siyasi cesaret açısından eksik” dedi.

Haziran 2023 seçimleri öncesi Millet İttifakı; DEVA ve Gelecek Partileri ile birlikte mutabakat metni imzaladı.

HDP ise “Demokrasi İttifakı” adıyla sol-sosyalist parti ve yapılarla iş birliği için harekete geçti. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışması yürüten 6 partinin ortak Cumhurbaşkanı adayına sıcak baktığı iddia ediliyor. Son anketlere göre HDP seçimde kilit parti konumunda. Geçtiğimiz yıl açıkladığı Tutum Belgesi’nde Millet İttifakı'nda yer almayacağını açıklayan HDP ortak adayı müzakere etmek istediğini duyurmuştu. Ancak bir müzakere olmaması durumunda HDP’nin aday çıkarması ihtimali üzerinde duruluyor.

"Destek vermemiz için cumhurbaşkanlığı adayını bizimle müzakere edilmeli"

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç son gelişmelere ilişkin Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'ya konuştu. HDP'nin cumhurbaşkanı seçimindeki tavrına ilişkin konuştu. Millet ittifakının adayı kendileriyle müzakere etmeleri durumunda destekleyebileceklerini söyledi. Oluç, “Aday olacak kişiyle bunu müzakere edelim diyoruz. Ama aday olacak kişi-kişiler, 'Biz sizinle hiçbir şekilde müzakere etmeyiz' diyorlarsa o zaman önümüzde bir tek yol kalıyor, o da kendi yolumuzu bulmak. Bu da Cumhurbaşkanlığı konusunda aday göstermek meselesi. Bunu ittifaklarımızla, bileşenlerimizle, tüm parti örgütümüzle tartışırız. Seçmenlerimiz durumdan son derece rahatsız” dedi.

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"Kayyım olmayacak demek yetmez"

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, 6 muhalefet partisinin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakat metnine ilişkin de konuştu. Metnin siyasi cesaret açısından ciddi eksikler içerdiğini söyledi. Kayyımları reddeden vurgunun da yetersiz olduğunu belirten Oluç yerel yönetimin önemine dikkat çekti.

Oluç, "Kayyım olmayacak artık' demek güzel bir niyet ifadesi ama yeterli değil. Türkiye’de yerel demokrasinin geliştirilmesi için, çağdaş demokrasilerde olduğu gibi merkezden bazı yetkilerin yerel yönetimlere devredilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"’Yasama dokunulmazlığı olacak’ diyenler Semra Güzel'in dokunulmazlığını kaldırdı"

HDP'li Oluç metinde milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kapsamının genişletilmesi ifadesinin de olduğunu hatırlattı. Oluç, bu ifadeye karşın o metne imza atanların HDP’li Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması için oy verdiğini söyledi.