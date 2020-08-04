HDP'li Meral Danış Beştaş, Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs verilerinin gerçeği yansıtmadığı iddialarını Meclis'e taşıdı

HDP Grup Başkanvekili ve Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs vakalarıyla ilgili rakamlarının gerçek rakamlarla örtüşmediği iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Beştaş, "İddialar doğruysa neden gerçek veriler halktan gizlenmektedir?" diye sordu.
Meral Danış Beştaş iddialarla ilgili Meclis'e Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.
Siirt'te salgının ilin bütününe yayıldığını, Diyarbakır’da günde 300 vakanın hastanelere ulaştığı, Urfa’da yoğun bakım ünitelerinin yetersiz kaldığı, Maraş’ta günde 6 kişinin salgın hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiğine dair haberlerin olduğunu söyleyen Beştaş, "Bakanlığınızın Koronavirüs vakaları bilgilerinin gerçek bilgileri yansıtmadığına dair iddiaları doğru mudur? Şayet bu iddialar doğru ise neden gerçek veriler halktan gizlenmektedir?" diye sordu.
Beştaş, Koca'ya şu soruları yöneltti:
- Bakanlığınız ülke çapında sosyal medya hesaplarından uyarı yapmak dışında Covid 19 virüsüne dair hangi önlemleri almıştır?
- Bakanlığınızın Koronavirüs vakalarında dair gerçek bilgileri yansıtmadığına dair iddiaları doğru mudur? Şayet bu iddialar doğru ise neden gerçek veriler halktan gizlenmektedir?
- Test sayılarının azaltılma sebebi nedir?
- Test sayılarının azaltılmasının vaka sayısını azaltması bağlamında, vaka sayıları neden az gösterilmek istenmektedir?
"Özel okulların açılmasının yaklaşmasıyla vakaların azaltılması arasında bir bağ var mı?"
- Vaka sayılarının az gösterilme sebebi ekonomideki durgunluğun giderilmesi için halkın normalleşmeye hazırlanması mıdır?
- Özel okulların açılma tarihlerinin yaklaşmış olması ile test sayıları azaltılarak vaka sayılarının azaltılması arasında bir bağ var mıdır?
- Hakeza yaz mevsimi olmasından kaynaklı olarak otellerin boş kalmaması amacı ile mi vaka sayıları az ifade edilmektedir?
- Halihazırda vaka sayısı azalırken yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki artışın izahı nedir?
- Vaka sayısı azalmış ise neden hastanelerde yer bulunamamaktadır?
- Yoğun bakım ve entübe hasta sayılarına dair veriler neden artık verilmemektedir?
- Gerçek vaka sayıları ile, yoğun bakım ve entübe sayılarının artık verilmemesi halkın hastalık konusunda yanılmasına yol açmayacak mı?
- Günlük verilerin eksik yahut az verilmesi halkın tedbir almaya dönük davranışlarını olumsuz etkilemeyecek mi?
- Yurttaşların günlük vaka sayılarına bakarak daha az tedbirli davranmaları bulaş riskini ve dolayısıyla can kayıplarında artışa neden olmayacak mı?
- Verilerin eksik paylaşılmasından kaynaklı olarak halkın yanlış bilgilendirilmesi, neticesinde salgının daha da yayılması ve ölümcül boyutlara ulaşması durumunda sorumluluk kime ait olacaktır?
- Verilerin eksik paylaşıldığı iddialarına dair kamuoyuna bir açıklama yapacak mısınız?