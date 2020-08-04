HDP'li Meral Danış Beştaş, Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs verilerinin gerçeği yansıtmadığı iddialarını Meclis'e taşıdı

HDP Grup Başkanvekili ve Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs vakalarıyla ilgili rakamlarının gerçek rakamlarla örtüşmediği iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Beştaş, "İddialar doğruysa neden gerçek veriler halktan gizlenmektedir?" diye sordu.

Meral Danış Beştaş iddialarla ilgili Meclis'e Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Siirt'te salgının ilin bütününe yayıldığını, Diyarbakır’da günde 300 vakanın hastanelere ulaştığı, Urfa’da yoğun bakım ünitelerinin yetersiz kaldığı, Maraş’ta günde 6 kişinin salgın hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiğine dair haberlerin olduğunu söyleyen Beştaş, "Bakanlığınızın Koronavirüs vakaları bilgilerinin gerçek bilgileri yansıtmadığına dair iddiaları doğru mudur? Şayet bu iddialar doğru ise neden gerçek veriler halktan gizlenmektedir?" diye sordu.

Beştaş, Koca'ya şu soruları yöneltti:

Bakanlığınız ülke çapında sosyal medya hesaplarından uyarı yapmak dışında Covid 19 virüsüne dair hangi önlemleri almıştır?

Bakanlığınızın Koronavirüs vakalarında dair gerçek bilgileri yansıtmadığına dair iddiaları doğru mudur? Şayet bu iddialar doğru ise neden gerçek veriler halktan gizlenmektedir?

Test sayılarının azaltılma sebebi nedir?

Test sayılarının azaltılmasının vaka sayısını azaltması bağlamında, vaka sayıları neden az gösterilmek istenmektedir?

"Özel okulların açılmasının yaklaşmasıyla vakaların azaltılması arasında bir bağ var mı?"