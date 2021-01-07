HDP'li Kenanoğlu, "AFAD Çanakkale’deki milyonlarca liralık yolsuzluğu" Süleyman Soylu'ya sordu

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde müfettişlerin yaptığı denetimler sonucunda ortaya çıktığı belirtilen "milyonlarca liralık yolsuzluğu" Meclis gündemine taşıyarak konuyu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sordu.

Kenanoğlu soru önergesinde "2016 yılından bu yana gerçekleştiğini belirttiği yolsuzlukların doğal afetler gibi acil durumlarda vatandaşların yardımına koşan bir kurumda yaşanmış olmasının ve bu durumun uzunca bir süre tespit edilememesinin ciddi bir eksiklik olduğunu" belirtti.

Kenanoğlu'nun Süleyman Soylu'nun yanıtlaması için verdiği önergede, "Çanakkale’de kurum ihalelerinde haksız menfaat temin ettikleri ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nü (AFAD) 5 milyon lirayı aştığı ileri sürülen vurgun, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda görevli müfettişlerin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne yaptığı denetimler sırasında ortaya çıkmıştır. Yapılan denetimlerde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde 2016 yılından buyana yaşanan yolsuzluklar tespit edilmiştir" dedi.

Kenanoğlu, şöyle devam etti:

"Söz konusu tespitlere göre; 2016 yılından buyana kurumun tüm ihaleleri incelendiği, yapılan denetimlerde kurum tarafından alındı gibi gösterilen battaniyeden, çadıra, bilgisayar malzemelerinden, arama kurtarma ekipmanlarına kadar birçok malzemenin depolarda bulunmadığı, depolarda onlarca lastik ve jant bulunmasına rağmen o ebatlara uygun kurumda araç bulunmadığı, esnaftan usulsüz fatura kesilerek milyonlarca lira ödeme yapıldığı, bilgisayar malzemelerinin piyasanın çok üstünde satın alınarak kurumun milyonlarca lira zarara uğratıldığı ortaya çıkmıştır.

Yine müfettişlerin denetimlerine göre; Saraycık Köyü’nde kurulan yeni hizmet binası ve konteyner depolama alanlarının inşası sırasında yapılan birçok yolsuzlukta gün yüzüne çıkarılmıştır.

Denetimlerde; Müdür L.Y.’nin “olur” imzasıyla kurumda ihalesiz bir çok firmaya ödeme yapıldığı, yapılan ödemelere rağmen bir çok inşaat malzemesinin alınmadığı ya da kuruma teslim edilmediği, Müdür L.Y imzasıyla bir firmaya 78 bin 852 lira ödeme yapılmasına rağmen faturada yer alan malzemelerin teslim alınmadığı, ayrıca kurum için 22 Kasım 2018 yılında sipariş edilen 110 adet montun parasının ödenmesine rağmen teslim alınmadığı fakat 4 aralık 2018 tarihinde teslim alınmış gibi evrak düzenlendiği de tespit edilmiştir.

Doğal afetler ve acil durumlarda vatandaşların yardımına koşan AFAD, özellikle depremlerde vatandaşların en yakınındaki isim olduğu bilinmektedir. Böylesine önemli bir görevi sürdüren kuruluşun yolsuzlukla anılmasının şaşkınlık yaratması bir yana usulsüzlüğün tespitinde gecikme yaşanması ise ayrı bir handikaptır.

Bu bağlamda;

1- Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nü milyonlarca lira zarara uğrattıkları ileri sürülen sorumlular hakkında soruşturma açılmış mıdır?

2- Dört yıldan beridir süren bu yolsuzluk olayları bu güne kadar neden tespit edilmemiştir?

3- Yolsuzluğa bulaşan personeller görevden el çektirilmiş midir?

4- Yolsuzluğun maddi karşılığı sorumlulardan tahsil edilecek midir?"