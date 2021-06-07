HDP'li Kaya, deniz salyası için Meclis'e araştırma önergesi verdi

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Marmara Denizi'ndeki müsilaj yani deniz salyası sorunu için Meclis'e araştırma önergesi verdi



Halkların Demokratik Partisi İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Marmara Denizi’ni etkisi altına alan deniz salyasının (müsilaj) oluşum sebepleri, denize bırakılan atıklarının denetlenmesi, deniz yaşamının sağlıklı sürdürülmesi durumunun incelenmesi, sorunların tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Meclis Araştırma Önergesi verdi.

Kaya, önergenin gerekçesinde, "Marmara Denizi'nin karşı karşıya olduğu kirlilik, ekonomiden ekolojik hayata kadar birçok alanda çok olumsuz etkiler yaratabilecek bir potansiyele sahiptir. Deniz canlılarının hayatını tehlikeye atan, aynı zamanda deniz yüzeyinde oluşturduğu yapı nedeniyle görüntü kirliliği ve kötü kokuya neden olan, balıkçı ağlarına yapışan deniz salyası, avlanmayı zorlaştırmış ve bu nedenle balıkçılar denize açılamayarak büyük mağduriyet yaşamıştır" ifadelerine yer verdi.

Endüstri atıkları ve evsel atıkların tamamının, doğrudan ya da dolaylı olarak Marmara Denizi'ne bırakıldığını hatırlatan Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Marmara Denizi'nde araştırma yapan uzmanlara göre; gerekli evsel atık su arıtma tesislerinin hayata geçirilmemesi, atık suların arıtılmadan denize verilmesi, Marmara Denizi'nde su değişim hızının düşük olması ve giderek düşen çözünmüş oksijen miktarı ötrafikasyon seviyesini yükselterek ekolojik kaliteyi de düşürmüştür. Marmara Denizi'nde gerekli arıtım yapılmadan gerçekleştirilen atık su deşarjları da ötrafikasyonun ana nedenlerinden biri olmuştur. Ötrafikasyon da Marmara Denizi'nde en dikkati çekici problemlem olan ve 'salya' olarak bilinen müsilaj oluşumlarına neden olmuştur."

HDP Milletvekili Kaya, Marmara Denizi'nde deniz salyası sorununun giderilmesi, denize bırakılan atıkların denetlenmesi, balıkçılık sektörünün son durumunun incelenmesi, sorunların tespiti ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Meclis Araştırması talep etti.

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