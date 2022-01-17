HDP'li Gülüm, HPV aşısını Meclis gündemine taşıdı: Ulusal aşılama programına alınmadığı için her yıl binlerce kadının rahim ağzı kanserinden ölüyor!

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, HPV aşısı ulusal aşılama programına alınmadığı için her yıl binlerce kadının rahim ağzı kanserinden yaşamını yitirdiğini belirterek, “Aşıyı yaptırmak isteyen kişiler, üç doz olan bu aşının tek dozu için yaklaşık bin TL ödemek zorunda kalmaktadır... Kanser tedavisine harcanan maliyetle kıyaslandığında daha az maliyetli olan bu aşının herkese ücretsiz ve erişilebilir olmaması, yaşam ve sağlık hakkı ihlalidir” dedi.

Züleyha Gülüm, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde, her yıl binlerce kadının rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybettiğini vurguladı. Gülüm, önergesinde şunları kaydetti:

“Kamusal sağlık hizmetleri etkili ve önleyici bir yaklaşımla sunulmadığından, önlenebilir olmasına rağmen her yıl binlerce kadın rahim ağzı kanseri sebebiyle yaşamını yitirmektedir. Rahim ağzı kanserinin yüzde 99’unun HPV enfeksiyonu sebebiyle oluştuğu göz önüne alındığında, kanser riskini azaltmak için düzenli HPV taraması ve aşısının yapılması hayati önemdedir. Zira HPV aşısı ile HPV enfeksiyonunun ve buna bağlı olarak rahim ağzı kanserinin çok büyük oranda önlenebileceği bilimsel olarak ortaya konulmuştur.

Ne var ki Türkiye, HPV aşısını ulusal aşılama programına almayarak, aşıyı yaptırmak isteyen kişiler, üç doz olan bu aşının tek dozu için yaklaşık bin TL ödemek zorunda kalmaktadır. Oldukça yüksek fiyata satılan aşıya, maddi olanaksızlık nedeniyle birçok insan erişememektedir. Oysa HPV aşısının ulusal aşı programına alınmasıyla daha az maliyetle kanser hastalığı önlenebilecek ve binlerce kadının hayatı kurtulabilecektir. Kanser tedavisine harcanan maliyetle kıyaslandığında daha az maliyetli olan bu aşının herkese ücretsiz ve erişilebilir olmaması, yaşam ve sağlık hakkı ihlalidir.”

Gülüm, Bakan Koca’ya şu soruları yöneltti:

“HPV enfeksiyonundan ve buna bağlı rahim ağzı kanserinden HPV aşısıyla çok büyük ölçüde korunmak mümkünken gerekli adımlar neden atılmamıştır?

Türkiye’deki artan hayat pahalığı ve gelir dağılımındaki adaletsizliğin yanı sıra derinleşen kadın yoksulluğuna rağmen HPV aşısının Ulusal Aşı Takvimi’ne dahil edilmemesi, kadınların yaşam ve sağlık hakkının ihlali değil midir?

Son 5 yılda rahim ağzı kanseri teşhisi konulan kadın sayısı yıllar bazında kaçtır?

Son 5 yılda rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatı kaybeden kadınların sayısı kaçtır?

HPV aşısına 9-14 yaş aralığındaki kız çocukları başta olmak herkesin ulaşılabilir şekilde ücretsiz erişimi sağlanacak mıdır?” (ANKA)

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